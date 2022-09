L’acteur de la série Le Seigneur des Anneaux qui était dans Game of Thrones et dont vous ne vous souvenez pas

Amazon Prime Vidéo

L’un des acteurs principaux de ‘The Rings of Power’ a joué un rôle important dans l’une des saisons de Game of Thrones en incarnant un personnage emblématique.

© Studios AmazonL’acteur de la série Le Seigneur des Anneaux qui était dans Game of Thrones et dont vous ne vous souvenez pas.

Après une longue attente, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a fait sa grande première sur le service de streaming Amazon Prime Video et est un succès complet. Selon les chiffres officiels, il est devenu le meilleur lancement de l’histoire de la plateforme avec 25 millions de téléspectateurs dans le monde et il reste encore des épisodes à parcourir. L’histoire est portée par un acteur que vous avez déjà vu dans jeu des trônes prenant un rôle important.

Le vendredi 2 septembre, les deux premiers chapitres de cette nouvelle histoire se déroulent des milliers d’années avant l’arrivée des trilogies. Le Hobbit Oui Le Seigneur des Anneaux. L’intrigue emmène les téléspectateurs dans le deuxième âge de la Terre du Milieu, où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus glorieux et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été mis à l’épreuve, l’espoir s’est accroché aux fils les plus fins et l’un des plus grands méchants de Tolkien menace de couvrir le monde de ténèbres.

+ L’acteur LOTR qui était dans Game of Thrones

Étant le projet le plus ambitieux de l’histoire de Prime Video, ils avaient besoin d’un casting important pour sa réalisation. L’un d’eux est Robert Aramayo, un acteur anglais d’origine espagnole qui a débuté sa carrière à l’âge de 7 ans lors d’une production scolaire, où on l’a vu. Dans cette série on voit qu’il donne vie à Elrondmais avant que vous n’ayez rien vu de plus et rien de moins comme ned stark.

Aramayo faisait partie de quatre épisodes de la sixième saison de jeu des trônespublié en 2017, jouant un jeune Edouard Stark. Tous les fans de l’adaptation des romans de George RR Martin se souviendront quand Bran découvrait ses pouvoirs de Corbeau à trois yeux et qu’ils nous emmènent dans un flashback dans lequel Ned tente d’atteindre la tour où se trouvait sa sœur, Lyanna, gardée par un garde Targaryen.

Face au refus de son passage, une bataille se livre dans laquelle Stark et ses collègues parviennent à vaincre le garde. A la fin de l’accouchement, lorsqu’il est révélé que Jon Snow est le fils de Lyanna et Rhaegar Targaryen, Robert Aramayo est l’acteur qui reçoit l’enfant sur le lit de mort de la soeur de Ned. C’était son rôle le plus important à ce jour et maintenant il profite de son moment avec Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

