Jordan Peterson claque Olivia Wilde après qu’elle l’a qualifié d ‘ »homme fou »

« J’espère aussi que Chris Pine rend au moins justice à la splendeur vestimentaire de ma garde-robe publique très formelle alors qu’il me cloue au pilori dans le dernier morceau de propagande diffusé par les ennuyeux et les intimidateurs éveillés et pharisaïques qui dominent maintenant Hollywood, et qui insistent sur le fait que la production de telles tripes », a ajouté Peterson, selon une déclaration au National Post.