Ce sont les téléphones Xiaomi qui seront mis à jour vers MIUI 14 au deuxième trimestre de l’année

XIAOMI Smartphone XIAOMI REDMI 9A 32Go Gris

Marque XIAOMI Modèle Redmi 9A Système d'exploitation Android 10 Surcouche Oui Résolution De L'écran 1600 x 720p HD+ Technologie de l'écran IPS Taille écran en pouces 6,53" Taille écran en cm 16,58 cm Nom du processeur Helio G25 Type de processeur 2.0 GHz Octa-core Mémoire (RAM) 2 Go Mémoire interne (ROM) 32 Go Extension de mémoire extensible via port micro-SD (512 Go max) Compatibilité opérateurs Tout opérateur Réseau 4G LTE Type de carte Sim Dual SIM (2x nano) Compatibilité GPS GPS&A-GPS; WiFi WiFi b/g/n Bluetooth Bluetooth 5.0 NFC Non Autonomie NC Capacité de la batterie (mAh) 5 000 Caméra arrière (Mpixels) 13MP/1080p + flash autof. Caméra frontale (Mpixels) 5MP Radio FM Non Connectiques micro-USB Jack 3.5 mm Oui Boitier Plastique Résistance Non Coloris Gris Descriptif complémentaire ° Écran HD + immersif de 6,53 poucesDoté d'un écran massif Dot Drop de 6,53 pouces, le Redmi 9A offre une expérience vidéo et de jeu incroyable tout en protégeant vos yeux de la lumière bleue de l’écran grâce à la certification TÜV Rheinland° Appareil photo incroyableLa caméra arrière de 13MP est optimisée par l’IA pour capturer rapidement et facilement des images nettes et claires dans toutes les situations. Les effets du kaléidoscope ajoutent plus de fun à vos vidéos, tandis que le déclanchement de la photo via un geste de votre main vous permettra de vous prendre facilement en selfie.° Processeur MediaTek Helio G25Le Redmi 9A est doté du MediaTek Helio G25, un processeur octa corerapide et fiable, optimisé pour offrir des jeux sans interruption, une utilisation quotidienne fluide et une durée de vie de la batterie plus longue.° Batterie haute capacité de 5000mAh avec une durée de vie plus longueUne batterie haute capacité de 5000mAh alimente le Redmi 9A pour vouspermettre d’en profiter pendant plusieurs heures d'utilisation sans avoir à lerecharger. La durée de vie de la batterie a été optimisée pour fournir une charge et une recharge optimales pour des années d'utilisation. Livré avec Câble USB, adaptateur secteur Dimensions produit H 16,49 cm x L 7,7 cm x P 0,9 cm Dimensions colis H 5 cm x L 9 cm x P 18 cm Poids 194g Poids brut 0,5 kg Catégorie mobile Neuf DAS Tête (W/kg) 0,398 DAS tronc (W/kg) 1,186 DAS Membres (W/kg) 2,526 DAS texte réglementaire Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques à puissance maximale de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres Indice de réparabilité 7 Code article 967788