Kate Winslet jaillit de Wawa, dit que la chaîne de la côte Est «  se sentait comme un endroit mythique  »

Les pensées de Kate Winslet sur Wawa sont les opinions dont nous n’avions jamais pensé avoir besoin.

Lors de son apparition lors de l’épisode de mercredi du podcast du Los Angeles Times «The Envelope», Winslet a révélé qu’elle avait pleinement embrassé la culture pennsylvanienne pour son rôle dans «Mare of Easttown». Dans la série limitée HBO et le hit mystère du meurtre, elle incarne le sergent de police Mare Sheehan pour son premier rôle à la télévision en 10 ans.

Le spectacle se déroule dans la petite ville d’Easttown, dans le comté de Delaware, également connu sous le nom de «Delco». Bien que fictif, Easttown serait basé sur trois lieux réels: Drexel Hill, Coatesville et Aston, selon l’écrivain et producteur Brad Ingelsby.

La star de «Titanic» a cloué l’accent de Delco après avoir fait près de six mois de préparation et de recherche avant de tourner la série. Tout en réfléchissant aux moyens de mieux se connecter avec son personnage et où elle allait, elle a décidé de s’abonner au Delco Times, un quotidien local du comté de Delaware.

Kate Winslet dans «Mare of Easttown». HBO Max

«Je lisais ce journal tous les jours et il y avait régulièrement un article sur Wawa ou une offre. Donc, pour moi, cela ressemblait presque à un endroit mythique », a expliqué Winslet. «Au moment où je suis arrivé là-bas, je me suis dit: ‘C’est vrai!’ Marcher dans un Wawa a finalement été ressenti, c’était une sorte d’honneur, d’une manière amusante, car pour moi, c’était le cœur de Delco.

« Alors pour enfin franchir la porte d’un Wawa… Je ne sais pas pourquoi je me suis dit: ‘Oh, oui, je suis ici, j’appartiens. C’est là que ça se passe. Wawa.' »

Qu’est-ce que Wawa?

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Wawa est une chaîne de dépanneurs et de stations-service qui couvrent le New Jersey, le Delaware, le Maryland, la Virginie, Washington DC et la Floride, en plus de son État d’origine, la Pennsylvanie. Basée à Wawa, en Pennsylvanie, le nom de la ville est dérivé de la langue algonquienne Ojibwe, qui signifie bernache du Canada.

La chaîne culte est un guichet unique, où un dépanneur rencontre une station-service et un fast-food. En 2018, une étude nationale de Market Force Information a révélé que le sandwich préféré des États-Unis n’était autre que Wawa, la chaîne préférée des fans de la côte Est.

Wawa. Images SOPA / LightRocket via Getty Images

Si vous vous demandez quelle était sa commande de prédilection, Winslet a dit qu’elle ne prenait généralement que du café, mais qu’elle aimait vraiment «passer du temps là-bas». Son co-star, Evan Peters, essayait régulièrement d’influencer Winslet pour commander un sous-marin appelé le Gobbler, un élément de menu de saison qui comprenait de la dinde, de la sauce, de la farce et de la sauce aux canneberges.

«Il disait:« Tu dois essayer le Gobbler », expliqua-t-elle. «Et c’était ce sous-marin gigantesque, en gros … ou hoagie, cet énorme hoagie. C’est essentiellement un repas de Thanksgiving dans un hoagie. Il m’a dit: « Oh, oui, je mange juste ce truc et je m’évanouis. » Et je me disais: « Je ne suis pas surpris! Je ne suis pas surpris, Evan! »

Les fans de Winslet – ou plutôt les fans de Wawa – se sont rendus cette semaine sur les réseaux sociaux pour partager leurs réflexions sur sa révélation Wawa.

«Kate Winslet comprend la beauté d’un Wawa», un utilisateur de Twitter a écrit.

Un autre fan tweeté, «J’ai besoin d’un documentaire sur la première expérience de Kate Winslet à Wawa dès que possible.»

«La réaction de Kate Winslet à Wawa est la bonne, je suis prêt à me battre à ce sujet», quelqu’un a écrit.

La réaction de Kate Winslet à Wawa est la bonne, je suis prêt à me battre à ce sujet – Loomf (@Loomf) 7 mai 2021

Wawa s’est même amusé hier, tweeter une capture d’écran de Winslet de «Mare of Easttown».

«’Oh, oui, je suis ici, j’appartiens. C’est là que ça se passe. Wawa », a écrit le compte officiel de Wawa.« Qui attrape un ☕️ avant le prochain spectacle? »