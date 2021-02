Musique: une pétition demande la suppression des nominations aux Golden Globe

Le comité de Globes dorés choisirait dans son édition 2021, de nommer « Musique», Film controversé écrit et réalisé par la chanteuse Sia, dans deux de ses catégories les plus importantes: « Meilleur film musical ou comique« Y »Meilleure actrice dans une comédie musicale ou une comédie”Pour les travaux réalisés par Kate Hudson.

A la suite de cette annonce, une pétition a été lancée via la plateforme Change.org pour que le jury se dispense de ces éventuelles récompenses, atteignant plus de 78 000 signatures, ils soulignent que le film est « sévèrement capacitif », c’est-à-dire qu’il discrimine selon les capacités des personnes et que l’histoire présentée «contribue à des stéréotypes néfastes contre les personnes autistes».

La pétition a été signée par Nina Skov Oui Rosanna Katajia, qui se décrivent respectivement comme «autistes» et «alliés de l’autisme». « Sia a déclaré que le film était » une lettre d’amour à la communauté autiste « . Cependant, les segments musicaux sont remplis de stroboscopes, de couleurs, de sons forts et de mouvements de caméra rapides, ce qui est super exaltant », indique le communiqué.

«Environ une personne autiste sur quatre souffre d’épilepsie, le film peut donc provoquer des crises d’épilepsie et est également très inconfortable pour ceux qui n’en ont pas. Malgré la réalisation d’un film « pour » les personnes autistes, Sian l’a fait d’une manière que la plupart d’entre nous ne pourraient pas voir. »

La pétition prendrait également un moment pour décrire la performance de Maddie Ziegler, qui joue le personnage principal du film et dont la performance est décrite comme une « imitation stéréotypée de personnes autistes dans la manière exacte dont elles ont été victimes d’intimidation tout au long de leur vie ».

La déclaration conclut que le film renforce l’idée que les personnes atteintes d’autisme ne sont pas assez bonnes et que cette condition devrait être représentée par quelqu’un qui n’a aucune idée de ce que signifie être autiste.

En début d’année, le chanteur admettrait qu’ayant embauché Ziegler Au lieu de considérer une personne autiste pour le personnage, c’était un véritable «acte de népotisme», et qu’à ce stade de sa carrière il ne peut pas imaginer travailler sans elle sur ses futurs projets.