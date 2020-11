Roc Nation de Jay-Z signe un accord de gestion avec Christina Aguilera

La pop star emblématique rejoindra l’agence de premier plan lancée par Jay-Z aux côtés d’artistes comme Megan Thee Stallion, DJ Khaled et Mariah Carey.

Jay-Z a sa main dans à peu près tout. Le label Roc Nation du rappeur s’est élargi avec des branches dédiées à la justice sociale, à la gestion des artistes, au sport, au cinéma et à tout ce qui se trouve entre les deux. Et n’oublions pas l’accord de Jay avec la NFL. Roc Nation a réalisé des expansions massives depuis sa création en 2008.

Kevork Djansezian / Getty Images Le Roc Nation abrite de nombreuses stars d’aujourd’hui, de Meek Mill à Rihanna, Shakira, Big Sean, DJ Khaled et bien d’autres. Cependant, ils ont récemment fait un nouvel ajout discret à leur liste de gestion. Par Variety, Christina Aguilera a récemment signé un accord avec Roc Nation Management, bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite. Au lieu de cela, son nom et sa biographie sont apparus comme par magie sur le site officiel du label. Il n’y a pas eu de commentaire officiel de la part de Christina Aguilera ou de Roc Nation, mais des sources proches de la publication de divertissement révèlent que l’accord a eu lieu il y a des semaines. C’est intéressant parce que Christina Aguilera a annoncé précédemment qu’elle et son manager pendant 20 ans, Irving Azoff, se sont officiellement séparés la semaine dernière. On ne sait pas si l’accord Roc Nation a été conclu avant ou après leur décision de se séparer. Pendant ce temps, le portefeuille d’activités de Jay-Z continue de s’étendre au-delà des domaines de Roc Nation. À la fin du mois dernier, le rappeur a révélé qu’il allait dévoiler une nouvelle ligne de cannabis appelée MONOGRAM, qui marque sa première depuis son partenariat avec Caliva en 2019. Christina Aguilera est-elle sur le point de faire un grand retour maintenant qu’elle a signé un contrat de gestion avec Roc Nation? [Via]