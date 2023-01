John Wick: Le nouveau look du chapitre 4 révèle Keanu Reeves et ses assassins rivaux

Le dernier aperçu de la suite très attendue du film d’action, John Wick: Chapitre 4révèle Keanu Reeves en tant que tueur à gages amoureux des chiens. Provenant du dernier numéro de Film total, ces nouvelles images offrent non seulement un autre regard sur Reeves en tant que personnage principal bien-aimé, mais le trouvent flanqué d’une cavalcade d’assassins rivaux. Des assassins rivaux qui lui rendront sans doute la vie très difficile une fois de plus au nom de notre divertissement. Vous pouvez découvrir le nouveau look sur John Wick: Chapitre 4 sous.





La première image montre Reeves regardant solennellement des gens comme Un voyou et Ip Man vedette Donnie Yen et Barbare Bill Skarsgård, qui affronteront tous les deux John Wick dans le quatrième chapitre. La deuxième image trouve Wick avec une arme à la main alors qu’il admire les vues de Paris avec Yen, Skarsgård, Laurence Fishburne, Ian McShane et Rina Sawayama à ses côtés. Cependant, il est peu probable que ce soit un voyage insouciant partagé avec des amis. De telles choses ne se produisent pas dans le monde de John Wick.

John Wick: Chapitre 4 retrouvera Keanu Reeves dans une quête de survie et de vengeance après avoir découvert un chemin pour vaincre la table haute. Mais avant de pouvoir gagner sa liberté, Wick doit affronter un nouvel ennemi avec de puissantes alliances à travers le monde et des forces qui transforment de vieux amis en ennemis. Avec le prix de sa tête qui ne cesse d’augmenter, John Wick: Chapitre 4 voit Wick mener son combat contre la table haute à l’échelle mondiale alors qu’il recherche les joueurs les plus puissants de la pègre, de New York à Paris en passant par Osaka et Berlin.





John Wick: le chapitre 4 fera souffrir le tueur à gages plus que jamais auparavant

Comme le teasent ces nouvelles images, John Wick: Chapitre 4 trouverez l’intrépide tueur à gages face à plus d’assassins que jamais auparavant. La suite ajoute des personnages comme la légende des arts martiaux Donnie Yen à la procédure, les bandes-annonces précédentes nous donnant déjà un avant-goût du genre de délices de films d’action qui se produiront lorsque Yen et Reeves tomberont. Yen rejoint le casting en tant que Caine, un assassin aveugle de la table haute et ami de John Wick. Ou peut-être que cela devrait être un ancien ami…

Il La star Bill Skarsgård se joindra également à l’action, avec le rôle du marquis de Gramont, un membre de la table haute dont la position est contestée par Wick. Un défi qu’aucune des parties ne prendra à la légère.

Le reste de la distribution comprend Laurence Fishburne dans The Bowery King, Ian McShane dans Winston Scott, Hiroyuki Sanada dans Shimazu, Lance Reddick dans Charon, Scott Adkins dans Killa, Clancy Brown dans The Harbinger, Shamier Anderson dans The Tracker, George Georgiou dans The Aînée, Rina Sawayama comme Akira.

Avec autant de personnes maintenant pour le sang de Wick, il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que John Wick: Chapitre 4 fera à nouveau souffrir le personnage. « Nous continuons à trouver de nouvelles façons intéressantes de faire souffrir John Wick », a déclaré le réalisateur Chad Stahelski à propos de la suite. « C’est de là que vient l’action. Trouvez comment le faire souffrir, puis concevez à l’envers.

Réalisé par Chad Stahelski et écrit par Shay Hatten et Michael Finch, John Wick: Chapitre 4 est prévu pour être publié le 24 mars par Lionsgate.