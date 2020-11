Qui est Maren Altman? Détails sur l’astrologue populaire sur TikTok

Ne doutez jamais de la puissance des étoiles.

Les utilisateurs de médias sociaux sur TikTok paniquent après avoir découvert que l’astrologue Maren Altman avait prédit avec précision chaque petit détail de l’élection de 2020 entre Joe Biden et Donald Trump.

«Je ne suis pas quelqu’un qui a tendance à faire des affirmations astrologiques à moins que je ne sois précise avec mon langage», a-t-elle déclaré dans une interview.

« Lorsque nous pouvons nous familiariser avec le symbolisme de l’astrologie et ses événements mondiaux correspondants, associés à une expertise pour pouvoir prédire certains contextes, nous pouvons devenir habiles à prédire », a-t-elle ajouté.

Alors, qui est Maren Altman?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur l’impressionnant astrologue.

Elle a un CV impressionnant.

Maren Altman est astrologue, auteure et étudiante diplômée.

Elle est une Vierge et héberge également un podcast appelé Magie moderne, et publie activement sur sa chaîne YouTube.

« Je crée un contenu informatif centré sur l’astrologie, la sorcellerie, la spiritualité et le véganisme », lit-on dans sa biographie sur YouTube.

«La plupart de mes vidéos sont des prévisions astrologiques ou des concepts techniques astrologiques. Ma chaîne s’adresse à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur des sujets métaphysiques dans un sens concret et concret, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent au véganisme! »

Elle étudie actuellement la philosophie.

L’étude de la philosophie semble également aider Altman dans sa pratique de l’astrologie.

«Mon contenu est basé sur une enquête philosophique sur une application fondée», lit-on dans sa biographie YouTube.

Elle a prédit l’élection.

Altman, qui se considère comme une militante passionnée, a gagné du terrain sur TikTok après avoir publié ses vidéos de prédiction électorale.

Les fans de TikTok ne peuvent pas en avoir assez d’Altman.

«Je suis sceptique sur l’astrologie depuis un certain temps maintenant, mais après avoir regardé vos prédictions sur les élections et les États-Unis, je suis maintenant un gay d’astrologie», a écrit un fan.

Un autre a dit: «Comment comprenez-vous / parlez-vous à ce sujet sans hésitation ni bégaiement lol VOUS. SONT. INCROYABLE!! »

Maren Altman est végétalienne.

Maren Altman est une fière végétalienne – et une gourmande en plus!

L’astrologue a une bobine entière sur sa page Instagram dédiée aux délicieux «noms» végétaliens qu’elle a rencontrés, comme des brownies végétaliens au Nutella, des bols nourrissants et des salades sérieusement bombées.

Altman semble également être tout à fait le chef! Elle a publié quelques-unes de ses propres recettes sur sa bobine de point culminant, y compris une recette d’ailes de chou-fleur à pizza. Miam!

Elle a une bonne suite sur TikTok.

Altman a près de 550K followers sur TikTok, ce qui ne devrait pas être surprenant, compte tenu du fait que ses vidéos sont non seulement divertissantes, mais étrangement précises et totalement articulées.

L’Instagram de Maren Altman a également un public décent.

Elle compte près de 30 000 adeptes et publie régulièrement des photos d’elle-même dans ses couleurs caractéristiques: le rouge et le noir.

Quels sont les titres des livres de Maren Altman?

Maren Altman est l’auteur de cinq livres: Cahier d’exercices de base d’astrologie, Un prisonnier de mémoire, Badflower, Chef cosmique, et Cahier mensuel de la lune.

L’élection n’est pas la seule chose que Maren Altman a prédit.

Altman a également prédit qu’un tremblement de terre se produirait en Grèce en novembre, et euh, un tremblement de terre a définitivement frappé la Grèce le 5 novembre.

Les utilisateurs de médias sociaux sur Twitter ont à juste titre paniqué à propos des prédictions d’Altman, et beaucoup d’entre eux ont déclaré qu’ils «feraient confiance à Maren pour leur vie».

« Elle ne s’est jamais trompée sur tout ce que je crains », a écrit un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre a déclaré: « Je fais confiance à Maren pour ma vie. »

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.