Hawkeye : l’épisode 4 de la série MCU ramène un personnage important

Fanvil - X4U IP Téléphone SIP pour un usage professionnel intensifLa série X4 de Fanvil est adaptée à l'ensemble des entreprises, ayant un usage important du téléphone. En effet, grâce à un double écran LCD couleur et des fonctionnalités avancées, la recherche d'informations et l'utilisation de votre téléphone sont simples et rapides.Vous disposez avec le X4U de 1000 contacts enregistrables et du codec OPUS + G.722 pour un son cristallin, ce qui en fait le téléphone d'entrée de gammede la série Fanvil X.Une conversation professionnelleProfitez pleinement de vos conversations avec le X4U et la qualité audio Fanvil. Avec sa qualité Full Duplex HD, vous entendrez parfaitement votre interlocuteur.De même, que ce soit en mode haut-parleur ou avec le combiné, vous serez parfaitement entendu par vos correspondants pour une communication efficace, claire et agréable, comme si vous y étiez !Le X4U s'adapte également aux mal-entendants en étant compatible avec toutes les prothèses auditives (HAC) et assure à tous une qualité sonore cristaline, dans toutes les situations.Des fonctionnalités avancéesAvec son écran LCD HD et son interface sur-mesure, vous pouvez accèder à toutes les fonctionnalités du téléphone rapidement, sans erreur et sans besoin de formation complémentaire pour utiliser votre X4U.Votre téléphone est compatible avec le système de casques Poly-Plantronics . Il peut être intégré à votre infrastructure pour plus d'efficacité, avec un accès au serveur de messagerie, de contacts, un hot-desking adaptable ou bien une fonction conférence facile à mettre en place.Un casque filaire ou sans fil peut également être intégré à cette solution de communication pour des échanges plus privés ou dans des espaces de travail partagés.Avec ses 12 comptes SIP, il vous est possible de recevoir et traiter plusieurs appels en simultané et de les transférer facilement. Ses nombreuses touches de fonction vous permettent un accès instantané à vos fonctionnalités les plus utilisées.Un téléphone facile à déployerPour le déploiement, la maintenance et les mises à jour, le X4U propose de nombreuses fonctionnalités automatiques et centralisées via, pour une gestion facilitée sur un parc étendu d'appareils. Un auto-provisionning est inclus pour un déploiement simplifié multi- plateformes, car le X4U est compatible Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, pour ne citer que les marques les plus connues. Caractéristiques techniques :Ecrans LCD couleur 2.8" + 2.4"Ecran ajustableJusqu'à 12 comptes SIPConférence jusqu'à 3 participantsMontage mural possibleAlimentation PoECodec : OPUS, G.722Support bluetooth et WIFI via dongle adaptéGarantie : 2 an