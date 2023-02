Robin Roberts célèbre le 10e anniversaire du retour de la GMA après une greffe de moelle osseuse

Comme l’a rapporté PEOPLE, le Bonjour Amérique ancre, Robin Robert, célèbre le dixième anniversaire de son retour à l’émission ABC après avoir subi une greffe de moelle osseuse. Dans une promo exclusive pour la célébration du 21 février, GMA examine de plus près le parcours de santé de Roberts après que l’ancre a été diagnostiquée avec le syndrome myélodysplasique (SMD), un trouble sanguin rare qui affecte la moelle osseuse. Après avoir découvert qu’elle avait un SMD, Roberts a pris une pause Bonjour Amérique pendant près de six mois. Elle a finalement reçu une greffe de moelle osseuse de sa sœur Sally-Ann en 2012.





Roberts a déclaré à PEOPLE : « Les images de mon retour me ramènent toujours en arrière, mais plus que cela, elles me rappellent tout le chemin que j’ai parcouru. Voir les vidéos et les images renouvelle ma foi dans le progrès scientifique, renouvelle ma foi dans les actions désintéressées pour d’autres, renouvelle certainement ma foi en Dieu et me donne l’énergie que le meilleur est encore à venir. »

L’ancre a noté qu’elle peut encore se souvenir de son retour émotionnel à GMA. Roberts a déclaré: « Comme je l’ai dit en 2013, j’ai attendu 174 jours pour être en assez bonne santé pour dire: » Bonjour, Amérique. dis ces trois mots. » Elle a ajouté: « Je me suis également engagée à faire quelque chose – tout ce qui est possible – pour donner de l’espoir à d’autres personnes confrontées à des circonstances similaires. »





Robin Roberts a déclaré que ses « problèmes de santé » m’ont « appris à vivre dans le présent »

Le GMA l’ancre a partagé qu’elle prévoyait d’observer la journée avec sa partenaire de longue date Amber Laign. Roberts a déclaré: « Si mes propres problèmes de santé m’ont appris quelque chose, ils m’ont appris à vivre dans le présent avec ceux que vous aimez », dit-elle. « Je n’aurai pas de grande fête, mais je vois une soirée tranquille avec Sweet Amber, qui a récemment eu sa propre bataille contre le cancer, réfléchissant à nos bénédictions et à notre santé. »

« Notre Good Morning America les téléspectateurs et mes collègues ont été avec moi à travers tout cela, en particulier mes problèmes de santé. Ils m’ont vu chauve, ils m’ont vu à peine 100 livres, mais dix ans après mon retour à GMA, aujourd’hui, ils me voient prospérer. » Roberts a ajouté : « Je viens de sauter à 200 mètres de la Sky Tower d’Auckland… vivez plus, craignez moins ! Pour moi, cet anniversaire est une question de foi et d’espérance. J’espère être un symbole que cela aussi passera et que vous pourrez prospérer, pas seulement survivre. »

En marquant le retour de Roberts à l’émission ABC, GMA s’associera à Be The Match, une organisation à but non lucratif gérée par le National Marrow Donor Program. Roberts a déclaré : « Au cours des 10 dernières années, GMA et nos incroyables téléspectateurs l’ont fait de tant de façons. Et je suis particulièrement fier de notre série en cours « Un match, seconde chance » qui sensibilise au registre de la moelle osseuse et présente les récentes avancées scientifiques. »

Roberts a poursuivi en disant: « Bien que j’aie eu la chance que ma sœur Sally-Ann me corresponde, beaucoup d’autres doivent se tourner vers le registre de la moelle osseuse pour trouver leur correspondance. Et c’est pourquoi GMAles stations de télévision appartenant à ABC et certains de nos affiliés ABC se sont associés à Be The Match pour organiser des registres de moelle osseuse avant mon 10e anniversaire. »

Elle a terminé en disant : « La meilleure célébration pour moi sera de savoir que nous avons ajouté au registre de la moelle osseuse et que plus de gens ont de meilleures chances de trouver leur partenaire vital. Tout le monde a quelque chose. Qu’il s’agisse d’une maladie, de la fin d’un relation, difficultés financières, la clé n’est pas de s’attarder sur quelque chose mais plutôt de découvrir les leçons que vous pouvez en tirer et partager avec les autres. Ma maman disait souvent que nous avons tous des dons, découvrez le vôtre et partagez-le avec le monde.