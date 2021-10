La série She-Hulk Disney + pourrait-elle mettre en place un film Hulk sur la guerre mondiale?

Mark Ruffalo a fait une apparition inattendue sur la scène post-crédit de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, mais l’année prochaine, l’acteur Bruce Banner/Hulk fera son premier retour complet au MCU puisque Avengers : Fin de partie dans le cadre de la série Disney+ de Elle-Hulk. La série arrive dans le courant de 2022 et met en vedette Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, qui se retrouvera à assumer certains de ses pouvoirs Hulk en raison, si les rumeurs sont vraies, d’une transfusion sanguine reçue de son cousin amélioré aux rayons gamma. Il a été difficile de déterminer exactement comment la série s’intégrera dans le scénario global de Marvel Cinematic Universe, mais un certain nombre de faits connus sur la série ont amené certains à croire qu’elle sèmerait les premières graines d’un Hulk de la guerre mondiale film et potentiellement l’arrivée de Wolverine dans le MCU.

La première grande partie de cette théorie est que Elle-Hulk verra un certain nombre de caractères « hulk » à l’écran. Cela inclura She-Hulk, le géant vert de Mark Ruffalo et l’apparition déjà confirmée d’Abomination de Tim Roth. Il n’y a aucun moyen de savoir si nous verrons d’autres Hulks apparaître dans la série, mais il semble y avoir une suggestion que la série mettra en vedette plus d’un méchant et pourrait alors potentiellement se diversifier de manière inattendue. Ayant été rappelé de la présence de Thaddeus Ross dans Veuve noire, il se pourrait même que nous voyions le général faire une apparition aussi, après tout il est le seul autre personnage en dehors de L’Abomination à avoir continué dans le MCU des années 2008 L’incroyable Hulk.

Alors qu’un nombre croissant de Hulks pourraient suggérer Hulk de la guerre mondiale arrive, il y a quelques autres facteurs qui donnent également du poids à la théorie. Une énorme pierre d’achoppement pour Hulk qui reçoit son propre film solo dans le MCU a été le fait qu’Universal Pictures détenait les droits de tout film mettant en vedette Hulk seul. Marvel a réussi à contourner le problème dans les films Avengers et même Thor : Ragnarok en faisant de lui un personnage secondaire, mais récemment, il a été suggéré que le temps d’Universal en tant que détenteur des droits touche à sa fin, ce qui signifierait que Marvel aurait à nouveau le contrôle total sur le personnage et serait autorisé à l’utiliser de quelque manière que ce soit. manière. Cela correspondrait également à un rapport de Geeks du monde entier, qui dit que Marvel développe un Hulk de la guerre mondiale film avec l’intention de commencer le tournage dans l’année à venir, et des rumeurs de nombreuses rencontres entre Ruffalo et le patron de Marvel, Kevin Feige.

Si cela s’avère être le cas, alors une partie d’un Hulk de la guerre mondiale l’adaptation pourrait également voir l’introduction de Wolverine, qui dans les bandes dessinées est apparu pour la première fois comme l’un des super soldats créés pour traquer un nombre croissant de Hulks qui ravagent la Terre. Si Marvel emprunte cette voie, il est probable qu’un Hulk de la guerre mondiale le film viendrait dans le courant de 2024, ce qui serait juste avant l’endroit où nous nous attendons à voir l’intégration complète du X Men dans le MCU.

Si tout cela aura été entièrement prouvé ou réfuté par le temps Elle-Hulk sortira l’année prochaine est une énigme, mais d’ici là, nous pouvons nous attendre à beaucoup plus de spéculations sur l’endroit où la « série de comédie légale » va nous emmener et si elle aura un héritage beaucoup plus sérieux dans l’avenir du MCU. Cette nouvelle provient de TheGWW.com.

Sujets: She Hulk, Hulk