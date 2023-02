Ant-Man : Où acheter et combien coûte le livre de Scott Lang ?

merveille

Il sera mis en vente dans le cadre de la première de Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniale nouveau film Marvel.

© IMDbAnt-Man et la Guêpe : Quantumania.

Dans un geste marketing hilarant imaginé par l’équipe de merveillela première de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania Il sera accompagné d’un livre qui sera mis en vente. Ce sera une production qui portera la signature de Scott Langle personnage joué par Paul Rudd dans l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Il sortira la semaine prochaine Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et le film qui ouvre la phase 5 du mcu présenter un livre écrit par Scott Lang. C’est une sorte de mémoire intitulé « Attention au petit gars » (en anglais, un jeu de mots qui se traduit littéralement par prendre soin de l’homme moyen). Il sera en vente à partir de septembre.

Dans Amazonela vidéo peut être obtenue pour la modique somme de 20,75 dollars dans sa version cartonnée ou 13,99 dollars si vous souhaitez la lire depuis un allumer. Cette valeur répond à son pré-lancement et il faudra voir si elle augmente une fois sorti ou après la première du nouveau film de l’homme fourmi.

La description publiée sur le site de vente laisse penser qu’il s’agit « l’incroyable histoire d’un ex-détenu devenu super-héros qui a sauvé le monde ». De plus, il précise que « Scott Lang partage avec le monde avec vigueur et honnêteté ses luttes et ses triomphes, d’être en prison à être un père divorcé, à devenir un l’homme fourmi et rejoignez les Vengeurs”.

+Quelles seront les premières de Marvel au cinéma en 2023

Après la sortie de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania la semaine prochaine, à mcu aura deux autres premières de la phase 5 dans ce « Saga multivers » qu’on verra en 2023. D’une part, ce sera au tour du troisième film de gardiens de la Galaxie (l’adieu de James Gunn?) début mai. Puis, fin juillet, il sortira Les Merveilles.

