Tim Allen confirme Toy Story 5 sur les réseaux et… dit-il au revoir à Woody ?

Disney

Ce que nous soupçonnions tous a finalement été confirmé et maintenant nous savons qu’il y aura une cinquième partie de Toy Story. Que disait Tim Allen dans les réseaux ?

©GettyTim Allen et Buzz l’Éclair

histoire de jouet 4 cela s’est terminé sur une note nostalgique avec la séparation de Woody et Buzz à la fin de la bande que nous avons tous supposée être la clôture de l’histoire de ces jouets qui ont ému plus d’une génération. A cette occasion, le cow-boy en bois incarné par Tom Hank a décidé de partir avec Bo-Peep et d’autres jouets « sans propriétaire » tandis que l’astronaute et le reste de ses compagnons sont retournés à Bonnie.

Ce qui semblait être une conclusion parfaite pour histoire de jouetune franchise qui s’améliorait à chaque épisode, maintenant c’est un épisode de plus car depuis Disney a confirmé le cinquième film de la saga, c’est pourquoi de nombreux fans étaient très satisfaits de la nouvelle, même s’il y avait aussi des questions soulignant que le ton final du quatrième film avait été gâché par cette suite.

Tim Allen revient dans le rôle de Buzz l’Éclair

Un acteur qui a été confirmé pour le retour de histoire de jouet est Tim Allen, qui dans les quatre films a prêté sa voix à Buzz Lightyear, l’astronaute qui s’associe au cow-boy Woody pour jouer dans chaque tranche de ces bandes. Cependant, il semble qu’à cette occasion Tom Hank Il ne partira pas compte tenu de son personnage laissé à la fin du film précédent.

Sur leurs réseaux sociaux, Tim Allen public: « A bientôt, Woody, tu es un étrange petit homme triste et je te plains. Et on passe au numéro 5 ! À l’infini et au-delà! »confirmant ainsi la cinquième tranche de histoire de jouet et laissant planer le doute sur la participation du brave cow-boy en bois qui apparemment ne sera pas présent dans la prochaine aventure de ces jouets emblématiques. De cette façon, l’acteur revient jouer le policier intergalactique après Chris Evans a fait de même dans l’infortuné année-lumière.

« Chaque film que nous faisons, nous le traitons comme si c’était le premier et le dernier film que nous allons faire »a fait remarquer le producteur Marc Nielsen en 2019 à propos de la franchise histoire de jouet en outre Pixar il est assez créatif et talentueux pour continuer cette histoire en se concentrant sur d’autres personnages introduits au cours des quatre films que la saga a jusqu’à présent. Il n’y a toujours aucune information sur la date de sortie de cette bande !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?