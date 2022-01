Robert Pattinson en pourparlers pour travailler avec Bong Joon Ho pour un projet sans titre

Robert Pattinson pourrait collaborer avec le réalisateur Bong Joon-Ho pour un projet sans titre avec Warner Bros. Selon Date limite, Bong est en pourparlers avec Warner Bros pour « écrire et réaliser » un film basé sur le prochain roman d’Edward Ashton Mickey7 et cela Le BatmanPattinson est en pourparlers pour rejoindre le projet. Bong produira également le film pour sa société de production Offscreen avec Plan B et Dooho Choi pour Kate Street Picture Company.

Le roman d’Ashton sera publié début 2022 par St. Martin, une marque Macmillan. Pourtant, Date limite rapporte que l’adaptation de Bong peut être radicalement différente du roman compte tenu des expériences de Bong avec les adaptations. Mickey7 est un roman de science-fiction impliquant des clones et des planètes d’un autre monde. Voici un extrait du synopsis du roman de Macmillan.

« Mickey7 est un Expendable : un employé jetable dans une expédition humaine envoyée pour coloniser le monde de glace Niflheim. Chaque fois qu’il y a une mission trop dangereuse, voire suicidaire, l’équipage se tourne vers Mickey. Après la mort d’une itération, un nouveau corps est régénéré avec la plupart de ses souvenirs intacts. Après six morts, Mickey7 comprend les termes de son contrat… et pourquoi c’était le seul poste colonial non pourvu lorsqu’il l’a pris.

Bong n’a toujours pas été attaché à la réalisation d’un nouveau projet depuis son balayage aux Oscars pour Parasite où il a remporté le prix du meilleur réalisateur et du meilleur film. Selon Date limite, Bong s’est vu présenter le manuscrit du livre fin 2021 et s’est intéressé. Il s’est vaguement attaché au projet et a rencontré plusieurs des plus grandes stars d’Hollywood pendant les vacances de 2021. Bong et d’autres dirigeants ont été impressionnés par Pattinson et lui ont envoyé une offre juste avant la nouvelle année.

Pendant ce temps, Pattinson a un énorme projet Warner Bros. qui sortira bientôt avec Le Batman. Le Batman verra Pattinson reprendre le flambeau du croisé capé avec le réalisateur Matt Reeves. Le projet DC mettra également en vedette Zoe Kravitz dans Catwoman, Paul Dano dans The Riddler, Colin Farrell dans The Penguin et Jeffery Wright dans le rôle du commissaire Gordon. Le Batman arrive en salles le 4 mars.

Warner Bros. a également récemment signé avec Pattinson un accord de premier regard, ce qui signifie qu’ils ont de nombreux plans pour faire affaire avec l’acteur à l’avenir. Pattinson a récemment joué dans Christopher Nolan Principe et apparaîtra dans le prochain film A24, Les étoiles à midi.

