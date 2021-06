The Conjuring 3 – Le diable m’a fait le faire

« The Conjuring: The Devil Made Me Do It » révèle une histoire effrayante de terreur, de meurtre et de mal inconnu qui a choqué même les enquêteurs paranormaux expérimentés Ed et Lorraine Warren. L’un des cas les plus sensationnels de leurs dossiers, cela commence par un combat pour l’âme d’un jeune garçon, puis les emmène au-delà de tout ce qu’ils avaient jamais vu auparavant, pour marquer la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un suspect de meurtre prétendrait démoniaque possession comme moyen de défense.

Ed (Patrick Wilson) et Lorraine (Vera Farmiga) Warren, encore une fois dans le troisième film de Conjuring, The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It. Ce film est le 8e de l’univers de conjuration des films, qui comprend la série Annabelle, The Nun et The Curse of Llorona. Michael Chaves a repris les fonctions de réalisateur de James wan pour ce film. Chaves n’est pas étranger à la série ayant réalisé le film 2019, La Malédiction de Llorona.

Conjuring 3 est basé sur les événements réels du procès d’Arne Cheyenne Johnson (Ruairi O’Connor), pour homicide involontaire coupable au premier degré dans le meurtre de son propriétaire, Alan Bono. L’affaire, également connue sous le nom d’affaire « Devil Made Me Do It », a été la première affaire judiciaire connue aux États-Unis dans laquelle la défense a cherché à prouver l’innocence sur la base de l’affirmation de l’accusé de possession démoniaque et de déni de responsabilité personnelle pour le crime. .

Comme pour tous les autres films de conjuration, celui-ci a des peurs de saut assez décentes et / ou des moments « ooga-booga » surnaturels assez cool qui feront augmenter votre fréquence cardiaque. La grande différence ici est le passage de l’histoire habituelle de la maison hantée à un film satanique de la loi et de l’ordre. Le film commence assez fort avec les Warrens essayant de retirer un démon d’un jeune garçon, David Glatzel (Julian Hillard), et nous voyons comment l’esprit démoniaque se retrouve dans le corps d’Arne. Une fois qu’il s’agit de prouver qu’un démon a poussé Arne à tuer son propriétaire, l’histoire commence lentement à s’éclipser. Les frayeurs sont suffisamment chronométrées pour vous garder engagé dans ce qui se passe, mais à un moment donné, j’ai juste commencé à dériver sur l’intrigue principale de tout le film.

À la fin de ces montagnes russes diaboliques, je devais juste dire que tant que le trajet était cool, il n’y a aucun moyen en enfer de prouver une possession démoniaque dans ce cas. Je m’attends à ce que la conjuration 3 se débrouille bien dans les théâtres, principalement parce que les gens ont juste besoin d’être dans une pièce sombre avec un tas d’autres personnes. Cependant, comme ce film est une double sortie en salles et sur HBO Max, faites-vous plaisir et tamisez les lumières du salon, chargez votre service Max (si vous êtes abonné) et profitez-en.