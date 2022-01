Peaky Blinders : quelles sont les chances qu’Al Capone apparaisse dans la saison 6

Bbc

La sixième saison de Peaky Blinders est sur le point d’être publié et certains détails de ce que sera son intrigue sont déjà connus. Al Capone se présentera-t-il ? Ce sont les cotes !

© BBCCillian Murphy dans le rôle de Tommy Shelby

Il n’est pas contesté que Peaky Blinders C’est l’une des meilleures productions d’époque de ces derniers temps. Originaire de la BBC, elle a réussi à franchir les frontières avec son arrivée sur Netflix, ce qui a fait de la série un véritable engouement mondial. L’histoire, qui suit la vie des frères Shelby, met en vedette Cillian Murphy et présentera bientôt sa sixième et dernière saison, clôturant ainsi un cycle sans précédent.

Et, bien que Peaky Blinders aboutira certainement à un film avec les mêmes acteurs, la réalité est qu’en format série, il n’apparaîtra plus, du moins pas avec son histoire originale. A tel point que, avant la fin imminente du programme, les fans sont impatients de savoir ce qu’il adviendra des Shelby après le déclin financier subi par l’empire en raison de la crise de 29 dans la cinquième saison.

C’est pourquoi, le 1er janvier, la BBC a décidé de publier la première bande-annonce officielle de ce qui est à venir. Dans celui-ci, en plus de voir l’action sous laquelle vivent les Blinders, une partie de l’intrigue était également connue et à quel moment de l’histoire la série se déroulerait. Mais, parmi les choses qui ont le plus retenu l’attention, il y a ce que Michael (Finn Cole) a fait pendant son voyage aux États-Unis.

Le jeune homme, fils de Poly (Helen McCroy) et qui a rejoint le gang des gangsters grâce à Tommy, a laissé de côté son innocence et vient désormais avec un nouveau plan : voler l’empire familial à son cousin. Bien sûr, pas avant de le distraire avec un nouvel et puissant ennemi : le gangster Al Capone. Tu dois t’en souvenir ce personnage a existé dans la vraie vie, opérant aux États-Unis entre les années 20 et 30, là où se déroule la série, et était l’un des plus méchants et gourmands au monde.

Apparemment, tout indique que désormais Michael fera partie, pour cette édition, de la mafia américaine, dirigée par Al Capone. Cela aussi conduirait Tommy à traverser l’océan et à affronter l’un des hommes les plus puissants d’Amérique. Il faut quand même préciser que cette information n’a pas encore été confirmée, mais toutes les attentes sont fixées à voir les deux gangsters s’affronter.

