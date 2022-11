Qu’est-il arrivé aux acteurs de la première génération de « Power Rangers »

Les personnages connus sous le nom de « Power Rangers » Ils ont marqué une étape importante pour de nombreux jeunes dans les années 90 et au début de l’an 2000. La franchise télévisée de ces super-héros a commencé avec Puissant Morphin et bientôt il fêtera les 30 ans de sa création.

Power Rangers puissants de Morphin Il a été diffusé pour la première fois le 28 août 1993 sur la chaîne Fox Kids.. Il est basé sur l’émission japonaise « Kyōryū Sentai Zyuranger », mais a obtenu un succès international beaucoup plus important.

la première génération avait trois saisons et un total de 145 épisodes. Les acteurs qui ont joué les rôles principaux sont devenus des figures emblématiques de la culture pop. Malheureusement, au fil des ans, certains sont partis. Récemment, il a été annoncé la mort de jason david frank, qui a donné vie au Green Ranger.

Ensuite, nous vous dirons ce qui est arrivé au casting principal de « Mighty Morphin Power Rangers ». Avant d’aller plus loin, regardez la bande-annonce diffusée à l’époque.

QU’EST-IL ARRIVÉ AUX ACTEURS DE « MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS » ?

1. Austin St. John en tant que Red Ranger original

Austin St.John a joué Jason Lee Scott, le chef du groupe de garçons et le premier Red Ranger qui est apparu à la télévision. Malheureusement, il a quitté la série au milieu de la saison 2, bien qu’il soit revenu pour « Power Rangers Zeo » en tant que Gold Ranger et un épisode spécial intitulé « Forever Red » mettant en vedette tous les Red Rangers à l’occasion du 10e anniversaire de la franchise.

L’acteur est né le 17 septembre 1974 à New Mexico, États-Unis. Depuis tout petit, il a montré un grand talent pour les arts martiaux, ce qui était essentiel pour interpréter son rôle de super-héros.

Dans la vie réelle, Il est venu pour avoir une ceinture noire à la fois en taekwondo et en judo. Malgré le succès de la série, Austin St. John a décidé de rester à l’écart des écrans pour travailler comme ambulancier dans l’armée.

Ses derniers rôles d’acteur étaient « Monsters at Large » (2018), « A Walk with Grace » (2019) et un épisode de « Power Rangers Beast Morphers » (2020). De plus, il est producteur du jeu vidéo « Black Salt Coreuption » et du film « A gift of the heart ».

Austin St. John dans le rôle de Jason Lee Scott, le Ranger rouge et chef du groupe de super-héros (Photo : Saban International/Austin St. John/Instagram)

2. Thuy Trang en tant que Yellow Ranger original

Thuy Trang a joué Trini Kwan, le premier Yellow Ranger, qui a décidé de quitter le costume dans la deuxième saison de la série. Cependant, il n’a pas renoncé à jouer, puisqu’il a ensuite participé à « The Crow II – City Of Angels » (1996) et « Spy Hard » (1996). Malheureusement, l’artiste est mort dans un accident de voiture en 2001 à seulement 27 ans.

Thuy Trang est née le 14 décembre 1973 au Vietnam. et a déménagé aux États-Unis après la guerre dans son pays. Jouer n’était pas toujours dans ses plans. Initialement, prévu d’étudier le génie civil à l’Université de Californie, et a même remporté une bourse. Cependant, l’opportunité s’est présentée de jouer le Yellow Ranger et sa carrière a commencé.

3. Walter Emanuel Jones en tant que Black Ranger original

Walter Emanuel Jones a joué Zack Taylor, le premier Black Rangerbien qu’il ne soit resté dans le rôle que jusqu’à la deuxième saison, alors qu’il partait avec Austin St. John et Thuy Trang.

La acteur et danseur né le 30 novembre 1970 à Detroit aux États-Unis. Contrairement à d’autres collègues, il avait déjà eu des rôles dans des titres tels que « Beverly Hills, 90210 » et « Malcolm X » (1992).

Après son travail sur « Power Rangers », il a continué dans l’industrie en tant que doubleur. Certains de ses projets ont été « Open Season 2 », « Hamburger Rain 2 » et quelques jeux vidéo. De même, il a fait partie de certains films et séries tels que « The Shield », lauréat d’un Golden Globe de la meilleure série dramatique.

4. Amy Jo Johnson dans le rôle du Ranger rose

Amy Jo Johnson a joué Kimberly Hart, le Pink Ranger. son personnage était l’intérêt amoureux du Green Ranger et elle avait une grande habileté en gymnastique et en tir à l’arc. Elle est restée dans la série pendant les trois saisons. Aussi, il est revenu pour le film « Power Rangers Turbo ».

L’actrice est née le 6 octobre 1970 et, depuis toute petite, elle s’intéresse à la gymnastique artistique, mais une blessure l’empêche de poursuivre sa carrière sportive. Après cela, elle s’est concentrée sur sa carrière d’actrice, ce qui l’a amenée à étudier à l’American Academy of Dramatic Arts.

Depuis, Amy Jo Johnson a participé à des titres tels que « Felicity », « The Division », « Flashpoint » et « Covert Affairs ». De plus, elle a été productrice et réalisatrice sur des projets tels que « Tammy’s Always Dying » et « The Has Been » (2019), ainsi qu’un épisode de « Superman and Lois » (2022).

5. Jason David Frank dans le rôle du Ranger vert

Jason David Frank a joué Tommy Oliver, le Ranger vert. Au départ, le personnage apparaît comme un antagoniste, puisqu’il était un étudiant expert en arts martiaux et qui était contrôlé par les méchants pour occuper une place dans le groupe des héros. Après la série, il revient dans la franchise avec « Power Rangers Dino Thunder » (2004), dans l’épisode « Forever Red » de « Power Rangers : Wild Force » et dans le dixième chapitre de « Power Rangers Super Ninja Steel ».

L’acteur de 46 ans est né le 4 septembre 1973 en Californie, aux États-Unis. Son premier rôle était celui de Green Ranger. Il a également fait de petites apparitions dans des films d’action comme « The one warrior ».

Malheureusement, c’est un autre membre de l’équipe qui est déjà parti. Jason David Frank est décédé le 20 novembre 2022, à l’âge de 49 ans., selon sa famille et son représentant. Pour l’instant c’est inconnu la cause de sa mort.

Jason David Frank joue Tommy Oliver, le Green Ranger qui est devenu plus tard le White Ranger (Photo : Saban International/Jason David Frank/Instagram)

6. David Yost dans le rôle du Ranger bleu

David Yost a joué Billy Cranston, le Blue Ranger et l’un des membres les plus anciens de l’équipe., puisqu’il a participé à 200 épisodes. Cependant, son personnage a soudainement disparu en 1996. Des années plus tard, l’acteur a raconté dans une interview avec No Pink Spandex, que il a été victime d’intimidation lorsque le casting a découvert qu’il était gay.

L’acteur est né le 7 janvier 1969 dans l’Iowa, aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, elle a participé à différentes compétitions de gymnastique artistique avant d’entrer à l’Université. Voulant poursuivre sa carrière d’acteur, il a étudié les communications et le théâtre à l’Université de Graceland.

Après « Power Rangers », David Yost Il a travaillé comme producteur sur « Alien Hunter » et « The Real Housewives of Beverly Hill ». Actuellement, c’est un défendre les droits de la communauté LGBTQI+car il a vécu l’expérience traumatisante d’une « thérapie de conversion ».