Rising of The Shield Hero Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue et plus de détails

The Rising of the Shield Hero est une série de romans légers japonais d’Aneko Yusagi. Il est développé en une série fantastique jouant avec un cauchemar sombre. Il a rassemblé une énorme base de fans dès sa toute première saison diffusée du 9 janvier au 26 janvier 2019. Les fans attendaient tôt la saison prochaine, et elle a été renouvelée pour une nouvelle saison.

Mises à jour de publication sur la saison 2

Eh bien, voici la nouvelle très excitante pour vos fans d’anime. Kinema Citrus a annoncé que Rising of the Shield Hero Saison 2 a été vérifié dans la production. Et attendez qu’il y en ait plus, la saison 3 de cet anime a également confirmé maintenir la production.

Il est tout simplement remarquable que cet anime japonais du genre Isekai ait été si populaire avec sa saison que le public était ravi des personnages que les fabricants ont également annoncés pour la troisième saison.

Distribution de la saison

Nous n’avons aucune nouvelle des personnages confirmés dans la saison à venir. Il pourrait vous parvenir bientôt. Cependant, le casting peut inclure:

Alen Lee

Erica Mender

Morgan Berry

Billey Kameez

Brianna Knickerbocker

Xander Mobus

Nous n’avons aucune information sur qui reste ou qui sort dans l’émission. Mais ce seraient les rôles notables qui resteraient pour divertir tous les téléspectateurs.

Terrain

Être un Isekai montre que le héros du bouclier montant a commencé comme un livre avant de devenir un manga et enfin une série. L’histoire tourne autour de Naofumi, un étudiant qui a soudainement été transporté dans un monde de rêve magique. Il découvre une publication de quatre héros sur la planète et nomme le héros du bouclier de titre. La saison précédente s’est terminée avec Naofumi réalisant que les autres héros appartenaient à la même ville et que les autres héros avaient l’air plus résistants que Naofumi. Il n’y a pas beaucoup de spoilers pour la saison deux. Nous prévoyons que Naofumi, Raphtalia et Filo seront sans aucun doute puissants et calmes envers les ennemis, et Naofumi se demande pourquoi les héros sauvent la planète.

Il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre, et par conséquent, nous devons attendre octobre.

