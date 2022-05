Qui est qui dans « Qui a tué Sara » Saison 3

La deuxième saison « Qui a tué Sara ? » (« Qui a tué Sara? » en anglais), une série créée par José Ignacio Valenzuela et mettant en vedette Manolo Cardona, a laissé plusieurs mystères qui doivent être abordés dans le troisième volet de la fiction mexicaine depuis Netflix dont la première aura lieu le mercredi 18 mai 2022.

Selon le synopsis des nouveaux épisodes, «Alex découvre que le corps de sa sœur n’est pas là où il est censé être. De nouveaux indices le conduisent à une entité inconnue appelée Medusa. Qui est Medusa et quelle est sa part dans tout cela ? Alex découvrira-t-il enfin qui se cache derrière Sara ? disparition?”

Cardona (Alex), Ximena Lamadrid (Sara), Alejandro Nones (Rodolfo Lazcano), Ginés García Millán (César), Claudia Ramírez (Mariana Lazcano), Carolina Miranda (Elisa Lazcano), Eugenio Siller (José María Lazcano), Marifer (Litzy ) et Matías Novoa (Nicandro) reviendront dans la troisième saison »Qui a tué Sara ?» Mais quels acteurs rejoignent le nouvel opus ?

QUI EST QUI DANS « QUI A TUÉ SARA 3 » ?

1. Jean Réno

acteur français jean renne Il est connu pour ses rôles dans des films tels que « Léon » et « Le Grand Bleu », tous deux réalisés par Luc Besson. En outre, il a travaillé sur des films américains tels que « French Kiss » (1995) avec Meg Ryan et Kevin Kline, « Mission : Impossible » (1996) avec Tom Cruise, « Rōnin » (1998) avec Robert De Niro, et « Godzilla » (1998). ) avec Matthew Broderick.

Netflix n’a pas encore dévoilé les détails de son personnage dans la troisième saison de « Qui a tué Sara ?”, mais cela apportera sans aucun doute beaucoup à l’histoire avec Manolo Cardona. Dans les premières photographies du nouvel opus, on peut voir le personnage de Reno chasser avec César Lazcano (Ginés García Millán).

Jean Reno avec Ginés García Millán dans la troisième saison de « Who Killed Sara? » (Photo : Netflix)

2.Rebecca Jones

actrice et productrice mexicaine Rebecca Jones Elle est connue pour sa participation à des telenovelas telles que « The Fallen Angel », « Cuna de Lobos », « The Devil’s Smile », « Crystal Empire », « To Love Again », « La Doña », « Doña Flor y sus two maris » et « Te souviens-tu de moi ».

Il n’y a pas non plus de détails sur le personnage que Jones jouera dans la troisième saison de « Qui a tué Sara ?», mais apparemment sur une photographie, elle semble être une amie proche de César et Mariana Lazcano.