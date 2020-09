JAXA-Toyota surnomme son rover de SUV lunaire habité “ Lunar Cruiser ” en hommage au “ Land Cruiser ”

Tendance FP04 sept.2020 09:35:46 IST

La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) et Toyota Motor Corporation avaient annoncé un projet de collaboration en mars 2019. Leur mission était de travailler sur le développement d’un rover lunaire habité qui fonctionnera sur les technologies des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV).

Maintenant, Toyota et JAXA ont donné un surnom approprié à leur rover pressurisé habité. Dans un communiqué de presse, l’agence spatiale japonaise a annoncé que le rover s’appellera «Lunar Cruiser».

Le nom fait référence au populaire Land Cruiser des véhicules utilitaires sportifs (SUV) de Toyota. Le communiqué indique que le surnom a été donné pour garantir que le rover lunaire pressurisé correspondra à la «qualité, durabilité et fiabilité» que l’on attend de lui. Un autre aspect derrière la nomenclature est celui du concept «come back alive» marqué autour de Toyota Land Cruiser.

Ce concept conviendra particulièrement bien à la mission lunaire car les êtres humains devront faire face à l’atmosphère extraterrestre sur la lune.

Il a également été choisi en raison du sentiment habituel qu’il offre aux personnes impliquées dans le développement et la fabrication du prototype de véhicule, ainsi que de la familiarité qu’il apportera au grand public, a ajouté le communiqué.

Il a également révélé que les entreprises visent à fabriquer des «pièces de test pour chaque élément technologique», ainsi qu’un prototype du rover au cours de cette année.

JAXA a également révélé la nomination de nouveaux partenaires au sein de son groupe de travail Team Japan. Dirigé par JAXA, Toyota et Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., le groupe a été lancé en août de l’année dernière. Les futurs plans de «maintien des activités continues à la surface de la lune» seront étudiés dans le cadre de ce groupe. De plus, plusieurs industries dans différents domaines vont travailler ensemble pour réaliser les projets.

