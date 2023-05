Rings of Power Star dit que la réaction raciste était si grave qu’un thérapeute sur le plateau a été embauché

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a vu sa part de contrecoups en ligne sur son casting diversifié, quelque chose qui s’était manifesté avant même la sortie de la série sur Prime Video. Alors que les plaintes semblent provenir d’une petite partie du public, certaines d’entre elles vont bien au-delà de la simple critique du casting de l’émission sur les réseaux sociaux. Une des vedettes de Les anneaux de pouvoir, Ismaël Cruz Cordouerécemment expliqué sur le Juste pour la variété podcast comment il y avait des gens qui l’avaient harcelé personnellement, du piratage de son téléphone à l’envoi de menaces de mort. Comme Cordoue l’explique :

L’une des plaintes des trolls est que les elfes ne devraient pas être noirs. Concernant son casting dans la série, Cordova a expliqué comment il prospère grâce au rejet, et cela a joué un rôle dans la raison pour laquelle il voulait tellement jouer un elfe noir dans Les anneaux de pouvoir. Traditionnellement, les elfes ont le plus souvent été représentés comme blancs, et Cordova a estimé que son casting en tant qu’elfe noir était très important car cela aiderait à « changer les choses ». Cordoue a dit :

« J’ai grandi avec ce rejet tout autour de moi. Et c’est quelque chose qui m’a poussé. Je n’allais pas accepter un » non « pour une réponse parce que je savais ce que ce rôle impliquerait. Je savais ce que cela ferait dans le cadre de fantasme. Je savais que je voulais faire partie de quelque chose d’historique, en particulier avec les elfes. Les elfes ont été historiquement dépeints comme blancs et aryens. Je voulais être un elfe. J’étais un montagnard [who grew up in Puerto Rico]. J’étais amoureux de la nature et je savais que cela changerait les choses.