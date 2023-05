Le prochain épisode de Blues Clues & You réunit des hôtes bien-aimés

Ça va être un week-end pour Blue ! Ce week-end, Nickelodeon lancera un tout nouvel épisode de Les indices de Blue et vous ! ainsi que le film original Paramount+ L’aventure de Blue dans la grande ville! Qu’est-ce que ceux-ci ont en commun? Les trois hôtes bien-aimés de Les indices de Blue réunira : Steve Burns, Josh Dela Cruz et Donovan Patton !





La chasse aux indices commence le vendredi 26 mai à 11h30 (ET / PT) avec « Le cas de la chaise de réflexion manquante ». Dans cet épisode, Josh et Blue partent à la recherche de la Thinking Chair manquante. Mais pour un mystère aussi énorme, ils devront appeler des renforts ! C’est alors qu’ils appellent l’agence de détective Blueprints, où Steve est prêt et attend. Cet épisode est à la fois écrit et réalisé par Steve Burns lui-même. Découvrez un aperçu ci-dessous!

La magie continue le 29 mai à 19h (ET/PT) avec L’aventure de Blue dans la grande ville. Lorsque Josh a l’opportunité d’auditionner pour la comédie musicale de Broadway de Rainbow Puppy (Brianna Bryan), lui et Blue Skidoo se rendent directement à New York ! Mais dans leur excitation, les deux oublient le carnet de notes pratique et se perdent ! Alors que Steve et Joe (Donovan Patton) partent à la recherche des deux, Josh et Blue rencontrent de nouveaux amis et découvrent la magie et la joie de la musique, de la danse et de la réalisation de ses rêves ! Le film a marqué la première équipe entre les trois hôtes et a présenté des favoris tels que M. Salt (Nick Balaban), Tickety Tock (Ava Augustin), Mailbox (Doug Murray) et Slippery Soap (Jacob Soley). Le film présente également des apparitions spéciales de BD Wong, Ali Stroker, Alex Winter, Taboo, Steven Pasquale et Phillipa Soo. Le film a fait sa première sur Paramount + en novembre dernier avec beaucoup d’éloges, il affiche actuellement un solide 83% sur Rotten Tomatoes. La bande-annonce peut être visionnée ci-dessous.





Nickelodeon est prêt pour la chasse aux indices

Détective Steve dans Blue’s Big City Adventure

Blue’s Clues a été créée sur le bloc Nick Jr. de Nickelodeon en 1996. L’émission mettait en vedette Steve, avec l’aide de You the public, alors qu’il suivait les empreintes de pattes de son chiot Blue pour comprendre ses plans pour la journée. L’émission a été produite par Angela C. Santomero, Todd Kessler et Traci Paige Johnson. Le spectacle avait des influences de programmes tels que Quartier de Monsieur Rogers et Rue de Sesame, dans le but d’éduquer son jeune public plutôt que de simplement le divertir. Une partie de cela consistait simplement à faire une pause et à permettre au public de s’impliquer et de montrer où se trouvaient les indices pour Steve (ou Joe ou Josh). Johnson a commenté l’efficacité de la direction de l’émission et comment ce qui semblait inutile pour les téléspectateurs adultes signifiait tout pour les enfants.

« C’est drôle de voir comment, si vous attendez juste un demi-temps de plus, vous obtiendrez généralement votre réponse… et à quel point c’était impératif. Si (les parents) ne le regardaient pas avec un enfant, ils diraient : « Oh, c’est trop lent ». Mais s’ils l’ont regardé avec un enfant, « Oh, je comprends, je comprends. »‘

Dès sa première, Les indices de Blue était l’émission la mieux notée pour les enfants d’âge préscolaire à la télévision commerciale. C’était la troisième émission la mieux notée, juste derrière les géants de la télévision publique Barney et ses amis et Arthur. Les indices de Blue a mis fin à ses six saisons de plaisir en 2006, mais le chiot bleu ne serait pas parti longtemps. Les indices de Blue et vous ! créé en novembre 2019 avec les éloges des parents et des anciens fans. Suivant son ancien format, Blue laisse des indices à son nouveau propriétaire Josh à trouver dans la maison. Le spectacle en est actuellement à sa quatrième saison, avec une cinquième saison déjà éclairée.