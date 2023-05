Fin expliquée de « The Flash » – Saison 9 : ce qui est arrivé à Barry, son équipe et Eddie

ATTENTION, SPOILER ALERTE. La neuvième et dernière saison de « The Flash », La série CW développée par Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Geoff Johns, s’est terminée le 24 mai 2023 avec le quatrième épisode de la série d’épisodes intitulée « A New World ». Le dernier épisode a été écrit par Eric Wallace et Sam Chalsen et réalisé par Vanessa Parise.

Dans ‘A New World’, Barry (Grant Gustin) disparaît et se retrouve dans un endroit où il rencontre de nombreux visages familiers. Pendant ce temps, Iris est alarmée par la disparition de Barry et Team Flash est affectée par une substance mystérieuse, mais ils travaillent ensemble pour trouver comment protéger Barry, tout en faisant très attention à qui ils font confiance.

De plus, l’homme le plus rapide du monde doit surmonter le plus grand défi à ce jour : enregistrer la chronologie et l’existencealors amis anciens et nouveaux se réunissent pour une bataille épique pour sauver Central City, une dernière fois.

Cobalt Blue apparaît à l’hôpital dans la dernière saison de « The Flash » (Photo: The CW)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 9 DE « THE FLASH » ?

Dans le dernier épisode de « Éclair”, Eddie, qui a succombé au pouvoir du cristal bleu et devient Cobalt Blue, fait revivre quatre des speedsters ennemis de Barry grâce à la Negative Speed ​​​​Force. Il s’agit de Savitar, Zoom, Godspeed et Reverse-Flash/ Eobard Thawne, qui prévoient d’éliminer le Scarlet Speedster et de changer l’histoire.

Lorsque Barry est à l’hôpital accompagnant Iris, qui est en travail, Cobalt Blue apparaît et menace de tuer Allen et de mettre fin à sa lignée, ce qui conduirait à fermer la Speed ​​​​Force et à créer une nouvelle chronologie. Pour protéger sa femme, le protagoniste de la série The CW attire son ennemi sur une esplanade devant STAR Labs.

Pendant que Barry affronte Eddie, les membres de la Team Flash s’occupent des autres sinistres speedsters. Cecile bat Godspeed, XS bat Savitar et Allegra bat Reverse-Flash. Cependant, lorsque Jay Garrick arrive, il absorbe le pouvoir du cristal bleu et affaiblit Jay. Cobalt Blue, il dévoile son véritable plan : absorber la super vitesse des méchants qu’il a ressuscités.

Avec l’aide de Khione, Barry atteint la Negative Speed ​​​​Force pour convaincre Eddie de ne pas suivre son plan. Allen explique qu’en tant qu’avatars des deux forces de vitesse, ils peuvent s’aligner l’un sur l’autre, mettre fin au cycle du meurtre et créer un monde meilleur. Quelque chose qu’Eddie accepte, mais prévient qu’ils ne seront pas toujours « d’accord ». Cependant, Barry indique qu’ils travailleront ensemble pour trouver un moyen.

la dernière saison de « The Flash » (Photo : The CW)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 9 DE « THE FLASH » ?

Khione assure que c’est la meilleure option, car sinon la bataille contre la Negative Speed ​​​​Force ne se terminerait jamais car s’ils tuaient Eddie Thawne, il choisirait un nouvel avatar. Par conséquent, il y a enfin un « équilibre » entre les deux Speed ​​​​Forces.

En revanche, à la fin de la dernière saison de « Éclair”, Chester devient un Chunk et Caitlin Snow revient après que Khione soit montée à un niveau d’existence supérieur et soit devenue une déesse.

De plus, Barry arrive à temps pour voir la naissance de sa fille Nora, plus tard, Joe propose à Cécile, et Barry partage son lien avec la Speed ​​​​Force avec trois autres personnes afin de créer un monde meilleur.. Les élus sont Jess Chambers, Max Mercury et Avery Ho.

Le premier est un nouvel ajout à l’Arroverse, l’existence du second a été suggérée dans la saison 8 de « The Flash » lorsque Barry a prétendu voir quelqu’un du nom de Max dans la Speed ​​Force, alors que ce dernier est apparu dans la huitième saison 8 de la série de The CW.

Mais ils ne sont pas les seuls à perpétuer l’héritage de Barry Allen, puisque les yeux de la petite Nora brillent d’éclairs bleus.

Barry est arrivé à temps pour la naissance de sa fille Nora à la fin de la dernière saison de « The Flash » (Photo : The CW)

COMMENT VOIR LA FIN DE « THE FLASH 9 » ?

‘A New World, Part Four’ (9×13), le dernier épisode de la neuvième saison de « The Flash », a été créée le mercredi 24 mai 2023 aux États-Unis via la CW.