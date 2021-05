Olympia Dukakis meurt, l’étoile Moonstruck primée aux Oscars avait 89 ans

Olympia Dukakis, l’actrice chevronnée avec plus de 200 rôles à son actif dans la production scénique, cinématographique et télévisuelle, est décédée. L’interprète bien-aimée, peut-être mieux connue pour son rôle oscarisé dans Rêveur (1987), est décédée samedi matin selon un message Facebook de son frère Apollo Dukakis. Aucune cause de décès n’a été donnée, mais Apollo note qu’Olympia souffrait depuis des mois. Elle avait 89 ans.

« Ma sœur bienaimée, Olympia Dukakis, est décédée ce matin à New York « , a écrit Apollo, y compris une image d’Olympie. » Après de nombreux mois de santé défaillante, elle est enfin en paix avec son Louis. «

Apollo fait référence à Louis Zorich, le défunt mari d’Olympia, décédé il y a des années; le couple était marié depuis 1962 et avait trois enfants ensemble. Zorich était également un acteur célèbre pour avoir joué Burt Buchman, père de Paul Buchman de Paul Reiser, dans la sitcom des années 1990. Fou de toi. Il est également apparu dans de nombreux projets avec Dukakis avec de fréquentes collaborations au fil des ans. Malheureusement, Zorich est décédé à l’âge de 93 ans en 2018.

Né à Lowell, Massachusetts, en 1931, Dukakis s’est spécialisé en physiothérapie et a ensuite obtenu une maîtrise en beaux-arts à l’Université de Boston. Au milieu des années 1960, elle s’était tournée vers le show business, apportant ses talents d’actrice sur scène. En 1963, elle a remporté un Obie Award de la meilleure actrice pour sa performance Off-Broadway dans L’homme est égal à l’homme, l’une des plus de 130 productions scéniques sur lesquelles elle a travaillé.

Après avoir connu le succès sur scène, Dukakis a commencé à jouer des rôles dans divers films dans les années 60 et 70, dont celui de Brian De Palma. Sœurs aux côtés de Margot Kidder; le film d’action de Charles Bronson Souhait de mort; et la comédie classique National Lampoon va au cinéma. Pendant ce temps, l’actrice commencerait également à apparaître à la télévision, décrochant des rôles dans des émissions classiques comme Se détacher de, Un des garçons, et Playhouse américain.

Le rôle le plus important d’Olivia était peut-être celui de Rose Castorini dans Rêveur, la comédie romantique acclamée qui mettait également en vedette Cher et Nicolas Cage. Sa performance a valu à Dukakis un énorme succès, ce qui lui a valu une grande victoire pour la meilleure actrice dans un second rôle aux Oscars avec un Golden Globe Award. Le film a également remporté le prix du meilleur scénario original et de la meilleure actrice pour Cher.

D’autres films dans le corpus de Dukakis incluent des rôles dans des films comme Magnolias en acier, The Naked Gun 33 ⅓: L’insulte finale, L’Opus de M. Holland, et le Regardez qui parle films. Son travail télévisuel comprend des titres tels que L’égaliseur, Les Simpsons, Frasier, et Sexe et violence. Elle a remporté des nominations aux Emmy pour ses rôles dans Jeanne d’Arc, Sinatra, Plus d’histoires de la villeet le téléfilm Jour de chance. Dukakis a également fait l’objet du documentaire acclamé de Harry Mavromichalis Olympie, qui a documenté sa vie et sa carrière. Le film est sorti l’année dernière.

L’actrice, militante et philanthrope a également été honorée de sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2013. Ce n’est qu’une petite façon de garder l’héritage de Dukakis vivant à jamais, même si l’actrice bien-aimée n’est plus avec nous. Nos pensées vont à la famille en cette période difficile. Puisse-t-elle reposer en paix. Cette nouvelle nous vient d’Apollo Dukakis.

Sujets: Avis de décès