Willem Dafoe a insisté pour faire ses propres cascades dans Spider-Man: No Way Home

Willem Dafoe a obtenu un physique pour son retour en tant que Green Goblin dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison parce que l’acteur ne voulait pas qu’il en soit autrement. À l’affiche maintenant dans les salles de cinéma, le film épique de super-héros présente un multivers en direct en faisant intervenir divers personnages d’autres Homme araignée réalités. Cela inclut Dafoe en tant que supervillain qu’il a joué il y a près de deux décennies dans le premier film de Sam Raimi Homme araignée film en 2002.

Bien que Willem Dafoe n’ait pas joué le rôle du super-vilain de Marvel depuis un certain temps, l’homme de 66 ans a insisté pour qu’il fasse ses propres cascades dans le nouveau film. En fait, comme on le voit dans un clip viral sur Twitter de l’acteur parlant de son rôle dans Pas de chemin à la maison, Dafoe explique que les aspects physiques étaient si importants pour lui qu’il n’aurait pas signé autrement.

« Faire ce truc physique était important pour moi. En fait, l’une des premières choses que j’ai dites à Jon (Watts) et Amy (Pascal), en gros, quand ils me l’ont présenté avant même qu’il n’y ait un script, c’était, ‘ Écoutez. Je ne veux pas juste apparaître comme un caméo, ou juste remplir des gros plans. Je veux faire l’action parce que c’est amusant pour moi. Et aussi, parce qu’il est vraiment impossible d’ajouter de l’intégrité ou du plaisir à le personnage si vous ne participez pas à ces choses. Parce que tout ce truc d’action informe votre relation avec les personnages et l’histoire, et aussi, cela vous fait gagner votre droit de jouer le personnage d’une manière amusante. »

Au départ, le Spider-Man : Pas de chemin à la maison L’équipe prévoyait de garder secrets tous les retours de méchants du multivers, dans l’intention uniquement de promouvoir l’inclusion du docteur Strange (Benedict Cumberbatch). Le chat a été sorti du sac quand Alfred Molina a révélé qu’il revenait en tant que Doc Ock, le méchant dans lequel il a joué Spider-Man 2. Depuis, l’accent a été mis sur non seulement Doc Ock, mais aussi sur les retours d’autres super-vilains, y compris Electro de Jamie Foxx de L’incroyable Spider-Man 2 et le Bouffon Vert de Willem Dafoe du premier Homme araignée. Dans les bandes-annonces, le docteur Strange raconte à Peter comment la fracture du multivers a inondé ces visiteurs d’autres mondes qui sont morts en combattant Spider-Man.

« C’est en fait une histoire drôle quand j’ai rencontré Willem pour la première fois. De toute évidence, à cette époque, tous les méchants du film, c’était un énorme secret qu’ils étaient dans le film », a déclaré Tom Holland à propos de la première fois qu’il a rencontré Dafoe. « Alors ils se promenaient avec ces capes. Naturellement, ces gars étaient très excités de revenir et de redonner vie à ces rôles. Je viens de tomber sur ce type en cape. J’étais comme, ‘Attention, mon pote.’ Il a enlevé sa cape et j’ai presque eu très peur — Oh merde, le gobelin est là.





En effet, les fans ont été particulièrement ravis de voir Willem Dafoe de retour en action en tant que Green Goblin, et c’est amusant de savoir que toute l’action que vous voyez du personnage est vraiment lui. Spider-Man : Pas de chemin à la maison est à l’affiche à partir du 17 décembre 2021.





