Apple TV+ prépare une nouvelle série live-action sur l’univers Godzilla

Bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent encore en savoir plus sur l’histoire de Godzilla, bien le » vers monstre » est sur le point d’être adapté en une nouvelle série pour le petit écran. AppleTV+ vient d’annoncer qu’il prépare un nouveau action en direct dans ce contexte légendaire de créatures géantes.

Après sa sortie l’année dernière Godzilla contre Kong, provoquant un émoi chez les fans pour voir qui gagnerait la bataille, il semble qu’il y ait encore plus d’histoire à raconter sur le » Roi des Monstres ».

Bien qu’il n’y ait pas de nom pour le moment pour la série, la suite du MonsterVerse sera produite par Télévision légendaire, et aura Chris Noir en tant que producteur exécutif, qui a été en charge de productions telles que Star Trek : Entreprise. Il verra également la participation de Matt Fraction (Hawkeye), Joby Hardol et Tory Tunnel, ainsi que Toho Co. Société qui détient les droits de Godzilla.

Après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a balayé San Francisco, après la nouvelle réalité choquante qui a confirmé que les monstres sont réels, la série explorera le voyage d’une famille pour découvrir leurs secrets enfouis et un héritage qui les lie à l’organisation secrète. connu sous le nom de Monarch », expose le synopsis officiel de la série.

Cette série reprendra ce qui a déjà été vu dans les films Monsterverse, commençant en 2014 avec Godzilla, avec Bryan Cranston, Ken Watanabe et Aaron Taylor-Johnson, se poursuivant en 2017 avec Kong : Skull Island en 2017, dans lequel Brie Larson et Tom Hiddleston.

Puis il a été créé Godzilla : Roi des monstres en 2019, introduisant encore plus de personnages dans la franchise comme Kyle Chandler, Vera Famiga et Millie Bobby Brown. C’était jusqu’à Godzilla contre Kong sorti l’année dernière, dans lequel on a pu apprécier le combat de ces deux bêtes légendaires. De même, une série animée du île du crâne, dont la sortie est prévue sur Netflix.