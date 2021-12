La célébration du 100e anniversaire de Betty White arrive dans les cinémas

Les fans de la légende vivante Betty White pourront fêter son 100e anniversaire en revivant certains de ses moments de carrière les plus drôles sur grand écran. Un documentaire doublé Betty White : 100 ans – Une célébration d’anniversaire se rendra au cinéma pour une journée uniquement grâce à Fathom Events. Il sera projeté dans 900 salles de cinéma à travers le pays le 17 janvier 2022, le jour où l’actrice emblématique devient centenaire. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Le synopsis se lit comme suit : « Betty White vous invite à son 100e anniversaire. La fête pour la chérie de l’Amérique comprend ses amis étoilés, dont Ryan Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin Manuel-Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Jay Leno, Carol Burnett, Craig Ferguson, Jimmy Kimmel, Valerie Bertinelli, James Corden, Wendy Malick et Jennifer Love Hewitt. Vous vivrez les moments les plus drôles de Betty sur Les filles d’or, hébergement SNL, Chaud à Cleveland, La proposition, Le spectacle de Mary Tyler Moore– et un épisode perdu de la toute première sitcom de Betty. De plus, Betty révèle des histoires intérieures de sa vie et de sa carrière incroyables. »

« Qui n’aime pas une fête ?!? Celle-ci va être géniale », a déclaré White à propos de la célébration théâtrale de son grand jour.

L’événement cinématographique vient de Steve Boettcher et Mike Trinklein, qui ont reçu un accès exclusif par White. Il raconte la carrière de White ainsi que certains de ses meilleurs moments dans les coulisses, y compris sa relation avec son personnel de bureau et ses efforts en tant que défenseur des animaux.

« Nous ne voulions pas que cette journée passe sans réunir toutes les personnes qui l’aiment, de ses co-stars et amis à ses millions de fans de tous âges, pour célébrer son 100e anniversaire avec un regard divertissant et affectueux sur ce que fait de Betty un trésor national », a déclaré Boettcher dans un communiqué, par Variety.

Il n’y a pas si longtemps, les fans appréciaient Betty White sur grand écran. De retour en septembre, Les filles d’or projeté dans les salles pour la première fois par Fathom Events. La célébration de la sitcom classique a projeté certains des épisodes les plus populaires. Jouer à Rose sur Les filles d’or est, bien sûr, l’un des rôles les plus populaires de White. Des décennies plus tard, la série comique reste l’une des sitcoms les plus populaires de tous les temps, bien que White soit malheureusement le dernier membre survivant de la série.

« Je ne peux pas croire que je suis le seul qui reste parce que je [was] le plus vieux! » White a précédemment déclaré à OK Magazine. « C’était tellement excitant d’être avec quatre personnes avec cette chimie – je n’oublierai jamais cette première lecture. C’était comme si nous travaillions ensemble depuis toujours ! J’en ai encore la chair de poule en y pensant. »

Joyeux 100e anniversaire à Betty White. Le jour de son dernier anniversaire, White a fêté ses 99 ans en passant du temps avec ses compagnons animaux, et nous supposons qu’elle fera de même en janvier. Vous pouvez célébrer le grand jour en regardant Betty White : 100 ans – Une célébration d’anniversaire sur grand écran. Pour voir s’il se joue près de chez vous et acheter des billets, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Fathom Events.





