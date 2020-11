Bateau viking en Norvège enterré près d’un temple culte, d’une salle de fête et de tumulus funéraires

Un navire viking qui a été inhumé il y a des siècles n’était pas seul sous terre. Une salle de fête et un temple de culte ont également été enterrés sur le site du cimetière, faisant allusion au statut d’élite de la communauté qui a mené les enterrements.

Les archéologues ont découvert le navire en 2018, après avoir mené des enquêtes avec un radar pénétrant au sol (GPR) à Gjellestad, dans le sud-est de la Norvège. Depuis lors, de nouveaux scans et fouilles ont permis de découvrir d’autres indices sur le site et les personnes qui l’ont créé il y a des siècles.

Les scans GPR ont révélé un total de 13 tumulus, dont la tombe du navire; certains de ces monticules circulaires avaient une largeur de 98 pieds (30 mètres). D’autres sépultures comprenaient des bâtiments qui pourraient avoir été utilisés dans des rituels, ont rapporté des scientifiques dans une nouvelle étude.

Les chercheurs ont découvert l’amas de monticules au nord d’un grand monticule de l’âge du fer précédemment excavé – Jell Mound – qui date d’il y a environ 1500 ans (la datation au radiocarbone a révélé que le navire avait été enterré des centaines d’années plus tard, probablement vers le IXe siècle). Lier Jell Mound à un plus grand réseau de sépultures suggère que Gjellestad était un cimetière important qui a duré des siècles, selon l’étude.

En 2017, un ornement en or trouvé près de Jell Mound a laissé entendre que Gjellestad était un site d’une certaine importance. Selon l’étude, de tels pendentifs étaient souvent inclus dans les enterrements de femmes de haut rang pendant l’âge du fer, entre 1 et 400 après JC.

De nombreux monticules funéraires parsèment autrefois le paysage autour de Gjellestad, mais beaucoup d’entre eux ont été labourés par des agriculteurs au XIXe siècle, ont écrit les scientifiques. Cependant, même après qu’un monticule a été détruit, GPR peut toujours révéler son ancien emplacement – et ce qui y a été enterré.

Pendentif en or trouvé près du Jell Mound. Ce type ou ornement était courant dans les sépultures féminines de haut rang de 1 à 400 après JC. (Crédit d’image: Copyright Antiquity Publications Ltd / Kirsten Helgeland, Musée d’histoire culturelle, Université d’Oslo / CC BY-SA 4.0)

Près de la tombe du navire, GPR a localisé deux grands monticules circulaires, avec sept petits monticules regroupés au nord. Quatre «structures de peuplement» rectangulaires se trouvaient à l’ouest; le plus long mesurait 38 m (125 pieds). L’un des plus petits bâtiments était peut-être une ferme; un autre peut représenter un temple; et le plus grand bâtiment avait une structure et une taille similaires aux salles de fête trouvées dans d’autres colonies vikings, ont rapporté les scientifiques.

« La seule structure qui puisse être datée de manière sûre de l’âge viking à Gjellestad est l’inhumation du navire, mais, en tenant compte de l’ensemble du site, nous pouvons probablement dire qu’il était important pour l’élite de montrer son statut à travers des rituels funéraires somptueux et soigneusement planifiés. », a déclaré Lars Gustavsen, auteur principal de l’étude, archéologue de l’Institut norvégien de recherche sur le patrimoine culturel (NIKU).

« Nous pensons que l’inclusion d’un enterrement de navire dans ce qui était probablement un cimetière de monticules déjà existant – et de longue durée – était un effort pour s’associer à une structure de pouvoir déjà existante », a déclaré Gustavsen à 45Secondes.fr dans un courrier électronique.

Un camion effectue une analyse radar pénétrant dans le sol près du Jell Mound. (Crédit d’image: Copyright Antiquity Publications Ltd / NIKU)

Une situation grave

L’enterrement du navire lui-même était très inhabituel. Les enterrements vikings de bateaux mesurant moins de 12 mètres (39 pieds) sont courants, mais trouver un navire de cette taille – 20 mètres de long – est exceptionnellement rare. En fait, seule une poignée de ces enterrements sont connus à travers la Norvège, a déclaré Gustavsen.

Les dernières fouilles de grands navires vikings ont eu lieu il y a plus d’un siècle, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Il s’agit du premier navire de ce type à être découvert grâce à la technologie de balayage GPR, ce qui est de bon augure pour la découverte d’autres sépultures de navires encore cachées, selon l’étude.

Mais pourquoi les Vikings ont-ils enterré leurs navires? « Nous ne savons pas vraiment avec certitude », a déclaré Gustavsen. « Puisqu’il s’agissait de sociétés dont l’identité était étroitement liée à la mer et à la navigation, le navire pouvait, dans ce contexte spécifique, être considéré comme un navire transportant les morts du royaume des vivants au royaume des morts », a-t-il déclaré.

« Ou cela pourrait simplement être une démonstration de richesse, ou pour démontrer que l’on appartenait à une certaine classe sociale et politique. »

Les archéologues ont cartographié le site de Gjellestad à l’aide de données collectées par scans GPR. (Crédit d’image: Copyright Antiquity Publications Ltd / L. Gustavsen)

Après la découverte du navire en 2018, l’équipe a partiellement fouillé le navire et s’est rapidement rendu compte que des conditions humides combinées à des périodes de sécheresse avaient laissé le navire mal décomposé et criblé de champignons, a rapporté 45Secondes.fr.

Au cours de l’été 2020, les archéologues ont organisé une fouille complète pour récupérer et préserver ce qu’ils pouvaient du navire en décomposition. En octobre, l’équipe a trouvé quelque chose d’inattendu: des os d’animaux, selon un communiqué publié par le musée d’histoire culturelle de l’Université d’Oslo.

« Les os d’animaux sont de taille relativement grande, nous pensons donc qu’il s’agit des restes d’un bœuf ou d’un cheval qui a été sacrifié pour faire partie de l’enterrement », ont déclaré des représentants du musée dans le communiqué. « Bien que les couches supérieures des os soient fortement décomposées, elles semblent être mieux préservées plus bas. Cela indique qu’il est fort probable que les choses soient mieux préservées plus profondément dans l’enterrement du navire. »

Les travaux sur le site sont toujours en cours et devraient s’achever en décembre, selon Gustavsen.

Les résultats ont été publiés en ligne mardi (11 novembre) dans la revue Antiquity.

