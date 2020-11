Rick et Morty Saison 5: Date de sortie, distribution, intrigue et qui est dedans

La saison 5 de Rick et Morty est-elle en train de gagner? Les amateurs de Rick et Morty doivent garder à l’esprit que la cinquième saison prendra probablement au moins 1,5 à deux ans depuis que la saison 4 a abandonné sa finale en fonction des intervalles de temps entre deux périodes.

Le co-créateur Dan Harmon a révélé des informations selon lesquelles la saison 5 de Rick et Morty était en train de gagner même pendant toute la durée du verrouillage. «Nous avions déjà terminé la saison, et les auteurs travaillent sur la saison cinq en blocs de deux heures via Zoom. Il y a beaucoup de choses qui sont meilleures dans une salle d’auteurs Zoom, et elles sont équilibrées par des choses qui sont pires », a déclaré Harmon dans The Wrap.

Date de sortie de la saison 5 de Rick et Morty

La saison 4 de «Rick et Morty» établie le 10 novembre 2019 sur Adult Swim – le bloc de programmation de Cartoon Network avec l’épisode précédent clôturera l’année le 31 mai 2020. La saison 4 comprend dix épisodes d’une durée de 22 minutes . En mai 2018, Adult Swim a commandé 70 épisodes sur un nombre non spécifié de saisons.

Lorsque la saison 4 a été renouvelée, Dan Harmon a déclaré dans une interview avec Entertainment Weekly, que les amoureux n’auraient peut-être plus jamais à attendre aussi longtemps, évoquant le retard de deux ans entre la troisième et la quatrième saison. Harmon a déclaré: «Nous écrivons littéralement la saison 5 en terminant la saison 4 uniquement pour nous obliger à nous engager dans un certain programme.»

Il a également ajouté: «Pour ne pas donner espoir à qui que ce soit, mais il est structuré dans notre accord que si nous allons vite et fort, il existe des options pour envoyer plus d’épisodes à la fois.» Compte tenu des retards dans la production et des obstacles liés au travail en studio à domicile, il est raisonnable de s’attendre à ce que la saison 5 de Ricky et Morty soit diffusée à l’été 2021 sur Adult Swim de Cartoon Network.

Rick et Morty Saison 5 Cast: Qui est dedans?

Justin Roiland exprime les deux personnages clés, Rick et Morty. Sarah Chalke apporte sa voix à Beth Smith, la fille de Ricky et la mère de Morty. Chris Parnell exprime Jerry Smith, le père de Morty, qui n’est pas trop impressionné par l’influence de Rick sur la famille. Spencer Grammer exprime Summer Smith, la sœur de Morty, qui s’inquiète pour son statut social parmi ses pairs, mais qui unit également Rick et Morty à quelques-unes de leurs aventures.

Les autres membres de la distribution vocale incluent Kari Wahlgren dans le rôle de Jessica / Diane Sanchez / Rick’s pc, Dan Harmon dans le rôle de Bird Person / Phoenix Person / Acid Man / Heistotron / Randotron. Cassie Steele attire Tammy à la vie, qui est un méchant récurrent dans la série. Tous les membres de la distribution reviendront pour la saison 5, jouant quelques rôles supplémentaires en dehors de leurs rôles de routine. Mais, il peut y avoir quelques exceptions et ajouts de la distribution de voix.

Résumé de la saison 5 de Rick et Morty: de quoi s’agit-il?

La finale de la saison 4 voit deux variantes de Beth. Il est montré que les deux sont amenés à croire qu’ils sont la véritable Beth. En raison de la manipulation de Rick, les deux ne pouvaient pas se soucier de découvrir la vérité sur eux-mêmes. On apprend que Rick regrette de mélanger leurs identités, car il finit par les négliger tous les deux pour pouvoir tout avoir – une fille qui aurait ses propres expériences et une fille qui reste proche pour lui donner la validation.

Nous voyons Rick dans son plus vulnérable parce qu’il tombe dans l’opinion des membres de la famille et doit être épargné à plusieurs reprises. Phoenix Individual, la version manipulée et mécanisée de Bird Individual, attaque Rick. Le voir comme ça le bouleverse parce qu’il tente d’être un bon ami pour Bird Individual, quelles que soient ses lacunes dans la famille Smith.

Dans la saison 5, les deux variations de Beth peuvent être traitées et ce que la famille ressent à propos de Rick peut être une base pour construire le prochain récit. Les fans peuvent s’attendre à voir un développement ultérieur du côté psychologique du personnage de Rick, au lieu de simplement l’individu qui n’apprend jamais de ses erreurs. Les co-créateurs de la série ont également manifesté leur intérêt à traiter avec Kanye West, que nous pourrions voir dans l’un de ces épisodes de la saison 5.

Bande-annonce de la saison 5 de Rick et Morty

Adult Swim a présenté la première apparition de la saison 5 pour «Rick et Morty» et nous voyons Morty sauver la situation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂