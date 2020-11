Pourquoi Shep Rose trouve Madison LeCroy «  dangereuse  » et «  fascinante  »

Shep Rose est l’une des stars OG de Charme du sud de retour pour la septième saison. La personnalité de la télé-réalité a eu une vie amoureuse compliquée et a apparemment fui l’engagement. Une chose à laquelle il n’hésite pas est le drame et Rose confrontera sa co-star Austen Kroll avec des informations sur sa petite amie Madison LeCroy. Ce dernier est quelqu’un que Rose trouve à la fois «dangereux» et «fascinant».

Que pense Shep Rose de Madison LeCroy?

Pendant les premières saisons de Charme du sud, Rose a frappé LeCroy mais rien ne s’est passé entre eux. Des années plus tard, LeCroy s’est retrouvée dans le mélange en tant que petite amie de Kroll. La paire a eu des hauts et des bas dans la série et les choses vont s’échauffer avec Rose se retrouve à la croisée des chemins.

«Voici le dilemme: si vous entendez quelque chose au sujet de notre amie qui est dans une relation, que ce soit lui, elle, quelqu’un, leur dites-vous ou gardez-vous la bouche fermée?» Rose a demandé lors d’une interview avec Entertainment Tonight. «Je pense qu’un vrai ami le dit, mais Austen ne sait même pas s’il veut qu’on le dise. C’est peut-être juste une rumeur, non?

Rose se demande s’il devrait présenter ce qui pourrait être juste des potins. Bien qu’il aurait préféré ne pas s’impliquer, il estime que son amitié avec Kroll l’emporte sur tout.

«Dans une émission de télé-réalité, vous ne pouvez pas – il n’y a aucun intérêt à garder quelque chose de secret», a-t-il ajouté. « La vérité te libérera. Je suis juste un grand fan de la vérité.

C’est précisément la vérité que Rose veut que LeCroy s’approprie dans la série, ce qui la rend à la fois «dangereuse» et «fascinante» pour lui.

«Tu te souviens de la saison dernière, il y avait ce truc de DM avec le petit ami de Danni, et Madison s’est énervée contre Danni? «Comment osez-vous dire aux gens que j’ai DM de votre petit ami! Comme, attendez une seconde », expliqua-t-il. «Vous venez de vous retirer de l’équation. Alors, je ne sais pas. Je veux en quelque sorte me laver les mains de tout le truc de Madison et Austen, c’est sûr.

Shep Rose a une petite amie

Rose présentera enfin une fille à l’émission, ce qui l’a aidé à mûrir à son tendre âge de 40 ans. Taylor Ann Green sera en vedette dans la série télé-réalité Bravo, malgré l’hésitation de Rose à ce sujet au début.

«Je n’allais pas le faire tant que ce n’était pas réel et que je me sentais bien», a déclaré Rose à ET. «C’est arrivé quelques mois avant le début du tournage, j’ai rencontré Taylor et nous, vous savez, nous l’avons abordé de manière très pragmatique, ce qui est énorme. Nous n’avions pas d’étoiles dans nos yeux. Nous étions juste comme, OK. Je suis heureux. »

Le gentleman du sud était connu pour avoir de nombreux partenaires, mais n’avait jamais fréquenté quelqu’un de sérieux pendant qu’il était dans l’émission. Rose a même eu une retombée sur Bravo à un moment donné en essayant de chercher l’amour. Le cœur de Rose plein, il n’a que de bonnes choses à dire sur son partenaire romantique.

Shep Rose et Taylor Ann Green | Paul Cheney / Bravo

«Elle était tellement gentille et gentille et tout le monde l’aime», a-t-il ajouté. «Tout le monde l’aime, moi y compris et donc, nous avons continué à garder le cap et ensuite, vous savez, peut-être eu cette conversation: OK, allons-nous essayer de faire ça? Et nous l’avons fait.

Craig Conover dit qu’il aime Green et grâce à elle, Rose «est une meilleure version de lui-même».

«J’espère que cela fonctionnera», a déclaré Conover à Us Weekly. « Elle est géniale. Et d’une manière ou d’une autre, elle aime Shep et elle aime Shep, et je pense qu’il l’aime aussi. Alors, oui, nous sommes tous dans le public pour celui-là.

Charme du sud diffusé le jeudi soir à 21 h HE sur Bravo.