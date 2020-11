Florence Pugh appelle le scénario de Black Widow horrifiant

Les fans ont été déçus lorsque l’offre 2020 la plus attendue du MCU Veuve noirea été reporté d’un an. Mais les acteurs et l’équipe du film continuent de promouvoir leur projet. Plus récemment, Disney a révélé un premier aperçu du prochain Black Widow de Marvel Studios: le livre spécial du film officiel. Dans l’une des interviews contenues dans le livre, Florence Pugh, qui joue le rôle de Yelena Belova, a décrit l’intrigue de Veuve noire aussi horrible.

« Le scénario que nous racontons est très horrible. Il s’agit de femmes qui ont été, essentiellement, abusées et entraînées à être des machines à tuer. Comme Scarlett l’a répété à maintes reprises, c’est le bon moment pour elle de le dire. [Black Widow’s] récit. Et nous ne craignons pas le fait que cette histoire concerne essentiellement les femmes qui récupèrent leur vie … Et c’est aussi un film de Marvel Studios. C’est assez rare et c’est très excitant d’en faire partie. «

Florence Pugh est un nouvel ajout au MCU et des promos publiées pour Veuve noire jusqu’à présent, semble prêt à jouer un agent secret qui a assisté au même programme que Natasha Romanoff de Scarlett Johansson. Pugh a décrit Yelena comme une « petite sœur ennuyeuse » à Natasha.

« Il y a une belle et unique amitié entre eux deux parce qu’ils sont finalement des sœurs perdues depuis longtemps. Ils se réparent les uns les autres et les trous de l’autre dans leur vie. »

En tant que seule femme Avenger qui faisait partie du MCU original, il y a beaucoup d’attentes sur le premier et très probablement le seul film solo de Black Widow. Il semble que les réalisateurs du film se donnent beaucoup de mal pour s’assurer Veuve noire est une représentation positive des femmes et des défis auxquels elles sont confrontées. Dans le passé, Johansson avait confirmé les solides références féministes de son prochain film.

« Je pense que ce film en particulier reflète très bien ce qui se passe en ce qui concerne le mouvement Time’s Up et le mouvement #MeToo. Ce serait un tel manque si nous ne traitions pas de ce problème, si ce film ne prenait pas Je pense que, en particulier pour Cate, il était si important pour elle de faire un film sur les femmes qui aident d’autres femmes, qui sortent d’autres femmes d’une situation très difficile. Quelqu’un m’a demandé si Natasha était féministe . Bien sûr qu’elle l’est, c’est évident. «

En tant que héros non motorisé qui compte sur son courage et son intelligence pour gagner des batailles, Black Widow est idéalement située pour présenter une vision fondée sur le MCU et les problèmes auxquels sont confrontés les hommes et les femmes normaux dans un monde rempli d’extraterrestres, de magiciens et de demi-dieux. Espérons que son film rendra justice à ce potentiel et restera dans l’histoire comme l’une des meilleures offres de la franchise.

Réalisé par Cate Shortland, Veuve noire comprend Scarlett Johansson comme Natasha Romanoff / Black Widow, Florence Pugh comme Yelena Belova, David Harbour comme Alexei Shostakov / Red Guardian, OT Fagbenle comme Rick Mason et Rachel Weisz. Le film devrait actuellement arriver en salles le 7 mai 2021. Cette nouvelle vient de UK.movies.yahoo.

