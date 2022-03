Blue Beetle de DC lance Sharon Stone dans le rôle de méchant

Alors que Warner Bros. cherche à étendre le DCEU dans les années à venir, loin des suites de personnages attendues et bien connues comme Aquaman et le royaume perdu et Merveille femme 3, l’introduction de nouveaux personnages comme Blue Beetle arrive. Alors qu’il était initialement prévu qu’il s’agisse d’un film exclusif à HBO Max comme Fille chauve-souris, Scarabée bleu va maintenant recevoir le traitement cinématographique complet, ce qui signifie que le film met tout en œuvre pour impliquer de grands noms dans le film, y compris Sharon Stone en tant que méchante du film, Victoria Kord.

Variété a rapporté que le Instinct primaire L’actrice rejoindra le DCEU dans le film qui verra Xolo Mariduena assumer le rôle-titre en tant que premier personnage latino à avoir un rôle principal dans un film de super-héros. Alors que les détails du film sont minces pour le moment, le nom de famille du personnage de Stone sera connu des fans des bandes dessinées de DC car il est le même que celui de Ted Kord, le deuxième Blue Beetle. Cependant, il semble que la croyance selon laquelle deux méchants valent mieux qu’un soit clairement dans l’esprit des créateurs du film, car Raoul Max Trujillo a également été ajouté au casting du film pour jouer Carapax l’homme indestructible.

FILM VIDÉO DU JOUR

Avec la combinaison de Carapax et Victoria Kord, il semblerait que le film pourrait se développer pour présenter Ted Kord, mais cela pourrait être quelque chose de plus joué dans les suites auxquelles le réalisateur Angel Manuel Soto a déjà fait allusion. Xoto Maridueña jouera Jamie Reyes dans le film, un adolescent qui découvre un scarabée extraterrestre qui le transforme en Blue Beetle, mais il est bien possible que d’autres Beetles soient présentés dans l’histoire. Avec le tournage du film cette année, il ne faudra pas longtemps avant que le casting soit complété et que quelques informations supplémentaires sur l’intrigue du film soient révélées.

Blue Beetle est le dernier film de la vague de nouveaux contenus DCEU de Warner Bros.





Bandes dessinées DC

L’année prochaine, Warner Bros. cherche à remettre le DCEU sur les rails après quelques années chancelantes, et Scarabée bleu sera l’un des premiers films à suivre la liste actuelle. Le prochain film sorti du DCEU sera Adam noir en octobre de cette année, suivi de Shazam ! Fureur des Dieux en décembre. L’année prochaine Aquaman et le royaume perdu et Le flash sera publié, et quelque part entre tout cela, Fille chauve-souris sera présenté en première sur HBO Max.

Après la persistance de la controverse sur le Ligue des Justiciers sortira sous ses différentes formes, Warner Bros. espère ramener une sorte de cohérence au DCEU, et il faut dire que leurs prochains films semblent attirer beaucoup l’attention des fans même si le premier d’entre eux n’arrive pas avant six mois. La vraie question est de savoir si un personnage moins connu comme Blue Beetle peut réussir à attirer le public dans les cinémas, et c’est quelque chose que même l’ajout de quelques grands noms ne peut garantir.





Blue Beetle Concept Art révèle Jaime Reyes dans le film HBO Max

Lire la suite





A propos de l’auteur