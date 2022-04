L’E3 2022 tombe complètement à l’eau, le format en ligne est également annulé

Les horaires du célèbre salon de l’industrie Salon du divertissement électronique, E3 pour faire court, étaient tout sauf rose même avant la pandémie corona. De plus en plus d’éditeurs et de studios de développement ont décidé de ne pas participer à la foire et ont plutôt organisé leurs propres événements et spectacles pour présenter leurs nouveaux jeux – souvent uniquement dans le délai approximatif de la foire annuelle des jeux vidéo et informatiques de Los Angeles.

L’E3 s’est tenu pour la dernière fois sous forme physique en 2019, tandis que le salon 2020 a dû être complètement annulé pour la première fois en raison de la pandémie. En 2021, l’ESA a organisé un format en ligne de l’E3. Cette année, toute l’industrie, ainsi que les fans, devront à nouveau se passer complètement de l’événement – à la fois sous forme physique et numérique.

Déjà en début d’année, l’organisateur jugeait dans un délai d’un déclarations officielles sur le site Web de Gamesbeat que l’E3 2022 n’en est pas livré avec un Événement en personne aura lieu. À ce moment-là, il n’était pas encore prêt à prendre une décision, mais il y avait déjà de nombreuses rumeurs et spéculations sur une annulation complète de la foire. L’ESA a toutefois au moins indiqué la possibilité d’un salon numérique comme l’an dernier.

L’E3 2022 ne se déroule pas non plus sous la forme d’un format en ligne

Le responsable des relations publiques de Razer a finalement rapporté sur Twitter, Pouvoirs de volontéque l’E3 sera complètement annulé cette année. Peu de temps après, il y avait aussi la confirmation officielle de l’ESA.

«Nous avons précédemment annoncé que l’E3 ne se tiendrait pas en personne en 2022 en raison des risques sanitaires persistants liés au COVID-19. Aujourd’hui, nous annonçons qu’il n’y aura pas non plus de vitrine numérique E3 en 2022. Au lieu de cela, nous concentrerons toute notre énergie et nos ressources sur la relance physique et numérique de l’E3 l’été prochain« selon l’ESA.

Jusqu’à présent, l’ESA n’a pas donné de raison précise pour laquelle un format en ligne n’est même pas prévu. Cependant, il y a des spéculations selon lesquelles la foire aurait trop peu de pertinence sous une forme purement numérique et se diviserait également en trop de flux en direct individuels sans référence reconnaissable à l’E3.

Comme le dit plutôt le communiqué, on préfère mettre toute l’énergie dans la planification de l’E3 2023, qui devrait ensuite se dérouler à nouveau physiquement et numériquement.

Geoff Keighley est de retour pour animer le Summer Games Fest

Cependant, l’absence de l’E3 2022 ne signifie pas qu’aucun nouveau jeu passionnant ne sera présenté cet été. Enfin, le modérateur bien connu Geoff Keighley (The Game Awards, E3, Opening Night Live) dans le cadre de l’émission numérique de plusieurs jours intitulée Fête du jeu d’été en juin avec de nombreuses diffusions en direct en tant que concurrent direct de l’E3 pour rendre compte de l’actualité la plus excitante du monde des jeux vidéo.

Le tweet accompagnant l’annonce a été publié le 31 mars. Exactement le jour où l’ESA a officiellement annoncé que l’E3 2022 n’aurait pas lieu. Que ce soit juste une grosse coïncidence ou non, chacun doit décider par lui-même à ce stade. Il est clair que l’on peut encore espérer quelques premières mondiales intéressantes en juin.