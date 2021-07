Re:Zero Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue, etc.

– Publicité –



La finale de la deuxième saison de l’animation d’Isekai « Re:Zero: Starting Life In Another World » s’est terminée en mars dernier. Il s’agissait de l’adaptation finale du quatrième arc du light novel original. Tappei Naratsuki a écrit l’histoire à l’origine, et Shin’ichiro Otsuka l’a illustrée. La version originale de « Re: Zero », publiée pour la première fois en ligne en 2012, a été écrite par Nagatsuki. Peu de temps après, une adaptation en manga a été publiée. L’adaptation animée du même nom a suivi en 2016.

L’anime suit un format similaire à celui des autres séries Isekai. Il s’agit de Subaru Natsuki, une adolescente enfermée qui est soudainement et inexplicablement transportée dans un monde fantastique alternatif. Subaru découvre que la capacité spéciale qu’il a reçue d’Isekai lui est également venue spontanément. Le pouvoir « Retour par la mort » de Subaru lui permet de revenir à un moment de sa vie choisi au hasard après sa mort. Cette capacité est similaire aux points de contrôle dans un jeu vidéo. Subarus peut surmonter les conflits en utilisant la répétition et la planification.

Après la fin de la deuxième saison de l’anime, les fans sont curieux de savoir si la série poursuivra l’adaptation des romans. De nombreux événements des romans doivent encore être adaptés après que l’anime ait eu une avance de quatre ans. Dans cet esprit, nous allons partager ce que nous savons sur « Re: Zero », Saison 3.

La date de sortie confirmée de la troisième saison de Re: Zero

Re : Les producteurs de Zero n’ont pas encore révélé la date de sortie officielle. La deuxième saison de Re: Zero est sortie en mars 2021. La saison précédente a été initialement publiée en deux parties en raison de la pandémie mondiale. Les producteurs de White Fox n’ont pas encore décidé s’ils adapteront la série. Les passionnés de la série doivent attendre 2025 pour voir les nouvelles saisons de Re: Zero.

Sho Tanaka, un producteur de la série, a déclaré qu’il était confiant et optimiste quant à la troisième saison de la série. Il a toutefois ajouté que les gens seraient stupéfaits après avoir regardé le troisième épisode.

Qui sera dans le casting de Re:Zero Saison 3 ?

Si la saison 3 de « Re: Zero: Zero » sort, la série conservera probablement une grande partie de sa distribution d’origine. IMDb déclare que la voix de Subaru est en japonais par Yusuke Kabayashi (« Dr. Stone », Food Wars). Sean Chiplock l’a exprimé (« The Legend of Zelda » « Pokemon Detective Pikachu »).

De plus, on s’attend à ce que les acteurs de la voix originale pour le casting de soutien fassent également un retour. Emilia, moulins Rie Takahashi/Kayli), Ram(Rie Murakawa/Ryan Bartley), Rem [Inori Minase/Brianna Knickerbocker] sont quelques-uns de ces acteurs de voix originaux.

Il est peu probable que la saison 3 entraîne des changements majeurs dans les acteurs et l’équipe. Mais les fans peuvent s’attendre à entendre de nouvelles voix alors que la série présente de nouveaux personnages. Le casting de la saison 3 n’a pas encore été annoncé. Les fans devront attendre de voir si de nouvelles décisions de casting sont prises par « Re-Zero ».

Le scénario de la troisième saison de Re: Zero

La deuxième saison se concentre sur la façon dont Emilia, Subaru et Emilia sauvent les citoyens de Sanctuary du piège magique de la barrière. La série commence alors que Subaru tente d’empêcher les camps électoraux royaux de Watergate City de renverser la sorcière.

Les producteurs de l’émission n’ont encore rien révélé sur le scénario. Par conséquent, personne ne peut fournir d’informations supplémentaires sur la prochaine saison de Re: Zero.