Gary Oldman prendra probablement sa retraite lorsque la série Apple TV + Slow Horses terminera sa course

Lorsque Chevaux lents atteint sa finale, ce pourrait bien être l’appel du rideau pour Gary Oldman. Basée sur les romans originaux de Mick Herron, la série de thrillers d’espionnage a fait ses débuts sur Apple TV + en avril, et Oldman devrait reprendre son rôle dans la deuxième saison qui doit être diffusée le 2 décembre. Plus tôt cette année, le spectacle a également été donné un renouvellement de deux saisons, en gardant Chevaux lents autour sur Apple TV + pendant un certain temps à venir.





Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin. Parler avec le Fois à Londres (par Date limite), Oldman a réfléchi sur sa carrière tout en se réjouissant de poursuivre sa course avec son rôle dans Chevaux lents. Alors qu’il profite de son temps dans la série, l’acteur ne semble pas pouvoir s’empêcher de penser que ce sera son dernier hourra. Sachant qu’il ne veut plus jouer quand il aura 80 ans, l’homme de 64 ans admet qu’il pourrait continuer et raccrocher après Chevaux lents se termine sur Apple TV+. Comme l’explique Oldman :

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’ai eu une carrière enviable, mais les carrières s’envolent, et j’ai d’autres choses qui m’intéressent en dehors du métier d’acteur. Quand vous êtes jeune, vous pensez que vous allez vous débrouiller pour tout faire – lisez ce livre – puis les années passent. J’ai 65 ans l’année prochaine, 70 approche à grands pas. Je ne veux pas être actif quand j’aurai 80 ans. Je serais très heureux et honoré et privilégié de sortir en tant que Jackson Lamb [his character in Slow Horses] – puis raccrochez-le. »

Ce n’est pas la première fois qu’Oldman taquine une retraite imminente. Plus tôt cette année, il a également déclaré à Deadline qu’il se voyait jouer Jackson Lamb pendant « de nombreuses années », mais a ajouté qu’il commençait à sentir que sa retraite était « à l’horizon ». Peut-être qu’un rôle qu’Oldman ne peut pas refuser pourrait arriver avant que tout ne soit dit et fait, mais l’acteur semble vraiment accepter l’idée de se retirer avec sa nouvelle série.





Gary Oldman brille dans Slow Horses

AppleTV+

Si Chevaux lents est la fin de la ligne pour Oldman, il sortira avec un bang. La première saison de la série a été un succès critique, obtenant une note élevée de 95% sur Rotten Tomatoes avec de nombreux éloges spécifiquement adressés à la performance d’Oldman. La forte réception a contribué à la confiance des dirigeants d’Apple TV + en s’engageant pour deux autres saisons de l’émission.

Chevaux lents met en vedette Oldman dans le rôle de Jackson Lamb, le patron de la « Slough House » où des agents exilés vont travailler après des échecs de mission. Avec Oldman, le spectacle met également en vedette Jack Lowden et Kristin Scott Thomas. James Hawes et Jeremy Lovering dirigent la série écrite par Morwenna Banks, Will Smith, Jonny Stockwood et Mark Denton.

Vous pouvez diffuser Chevaux lents sur AppleTV+. La saison 2 sera diffusée le 2 décembre 2022. Pour un aperçu de la série, vous pouvez regarder une bande-annonce officielle ci-dessous.