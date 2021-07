Pourquoi Britney Spears est-elle folle de Jamie Lynn ? De nouvelles publications sur Instagram ciblent sa sœur

Britney Spears ne se retient pas quand il s’agit de Jamie Lynn Spears. La chanteuse a passé le week-end à exploser sa jeune sœur sur Instagram.

Alors que sa demande de plus de contrôle sous sa tutelle se poursuit, Britney se fait de plus en plus entendre sur les réseaux sociaux en montrant son amour pour le mouvement #FreeBritney et en s’en prenant à certaines des personnes les moins solidaires de sa vie.

Le contrôle de Britney sur son Instagram est une source de débat depuis de nombreux mois maintenant, car certains spéculent que son équipe pourrait filtrer ses publications.

Cependant, il semble que Britney puisse enfin avoir un contrôle total sur ses réseaux sociaux et elle semble avoir une cible majeure – Jamie Lynn.

Pourquoi Britney Spears est-elle en colère contre Jamie Lynn ?

Jamie Lynn a déjà beaucoup souffert du mouvement #FreeBritney pour ce que les fans perçoivent comme un manque de plaidoyer pour sa sœur. Maintenant, il semble que Britney puisse se sentir aussi en colère, voire plus en colère que ses partisans.

Britney est frustrée par ses proches.

Le 17 juillet, Britney a partagé une citation sur Instagram, écrivant une légende énigmatique sur les personnes dans sa vie qui ne la soutenaient pas.

« Il n’y a rien de pire que lorsque les personnes les plus proches de vous qui ne se sont jamais présentées pour vous publient des choses concernant votre situation quelle qu’elle soit et parlent avec droiture pour obtenir leur soutien », a-t-elle écrit. « Comment oses-tu rendre public que MAINTENANT VOUS SOUHAITEZ … avez-vous tendu la main quand je me noyais ? »

Bien que Britney n’ait pas cité de noms, la chanteuse faisait peut-être référence à Jamie Lynn, qui s’est publiquement défendue contre les trolls en ligne après avoir été critiquée pour son silence envers la tutelle.

Britney a appelé Jamie Lynn directement sur Instagram le lendemain.

Dans la légende d’une autre citation, Britney a semblé confirmer que ses messages visaient Jamie Lynn, nommant cette fois sa sœur spécifiquement.

Britney a écrit qu’elle ne se produirait pas sur scène avec son père en tant que conservateur et a affirmé qu’elle avait supplié pendant des années de sortir de la nouvelle musique avant de critiquer Jamie Lynn.

« Je n’aime pas que ma sœur se présente à une cérémonie de remise de prix et interprète MES CHANSONS sur des remixes », a-t-elle écrit, « Mon soi-disant système de soutien m’a profondément blessé !!!! Cette tutelle a tué mes rêves.

Le message faisait probablement référence à la performance de Jamie Lynn de « Till the World Ends » aux Radio Disney Music Awards 2017.

Les images de la performance montrent Britney dans le public qui n’a pas l’air particulièrement satisfaite tandis que sa sœur interprète la chanson dans le cadre d’un hommage à la pop star.

Et peu de temps après, Britney est apparue à nouveau pour faire de l’ombre à sa sœur.

Les commentaires de Britney ne se sont pas arrêtés là. Le lendemain, la chanteuse a semblé jeter plus d’ombre sur sa sœur.

Jamie Lynn, qui n’a encore répondu directement à aucun des messages de Britney, a partagé une photo d’elle portant une robe rouge avec la légende : « Que la paix du Seigneur soit avec vous et votre esprit. »

Peu de temps après, Britney a partagé une vidéo sur son propre compte vêtue d’un haut rouge en dansant sur « Bad Guy » de Billie Eilish. La légende commençait à l’origine: « Que le Seigneur enveloppe votre méchanceté de joie aujourd’hui … PS RED », ce qui, selon beaucoup, était une référence à la tenue de Jamie Lynn.

Quelques instants après le partage de la publication de Britney, Jamie Lynn a modifié sa légende Instagram en quelques emojis.

La légende de Britney a également été modifiée, elle commence donc maintenant par « RED ».

