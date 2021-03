Realme dévoile la technologie d’appareil photo 108 MP avec un nouveau mode étoilé, des modes portrait et plus encore

02 mars 2021 16:18:17 IST

Realme a présenté aujourd’hui sa technologie de caméra 108 MP dans le monde entier. Le nouvel appareil photo de 108 MP utilise le capteur ISOCELL HM2 de Samsung, d’une taille de 1,52 pouce et offrant une résolution effective de 12 000 x 9 000. Realme dit que cette technologie apporte également une technologie de regroupement de pixels 9 en 1 qui produit des images de meilleure qualité. Le capteur est également doté d’une fonction ISO intelligente qui sélectionne automatiquement l’ISO la plus appropriée en fonction du réglage pour optimiser la qualité de l’image et réduire le bruit simultanément.

Il est temps de faire le saut vers l’infini!

Présentation de la toute nouvelle caméra primaire 108MP avec la dernière génération de capteur HM2 dans le # realme8Pro. Regarder le #realmeCameraInnovationEvent ici: https://t.co/MhgaMiPIWJ pic.twitter.com/DNidI7Nlhi – realme (@realmemobiles) 2 mars 2021

Realme a confirmé que la nouvelle technologie de caméra 108 MP viendrait dans le prochain smartphone Realme 8 Pro. La nouvelle technologie de caméra comprend également la technologie de zoom intégré au capteur qui se concentre sur la capture d’images nettes et claires. Selon la société, « Dans l’appareil photo de Realme 8 Pro, le mode 3x active un nouveau zoom intégré au capteur, qui n’utilisera que le 12 MP mappé avec la partie zoomée pour générer une image. la photo 12 MP, permettant à Realme 8 Pro de prendre huit photos 12 MP d’affilée, puis de les entrer dans l’algorithme d’amélioration de la clarté pour augmenter encore la clarté de l’image. »

Préparez-vous à porter la clarté de l’image à un tout autre niveau avec le zoom intégré du capteur # realme8Pro. Il utilise 12 mégapixels mappés avec la partie zoom pour générer une image de meilleure qualité. Regarder le #realmeCameraInnovationEvent ici: https://t.co/MhgaMiPIWJ pic.twitter.com/LuCNaA6aD3 – realme (@realmemobiles) 2 mars 2021

En plus de cela, l’appareil photo 108 MP va désormais « time-lapse étoilé » sur un smartphone. Selon la société, « il suffit de 480 secondes pour prendre 30 photos, puis pour générer une vidéo time-lapse d’une seconde ».

La nouvelle fonction de photographie d’inclinaison-décalage permet aux utilisateurs de capturer une image de paysage miniature où l’algorithme se concentrera sur une partie de l’image brouillant l’arrière-plan. Il s’agit d’une sorte d’effet bokeh pour les images de paysage. Cette fonctionnalité peut également capturer des vidéos en accéléré.

Pour les portraits, Realme a introduit trois fonctionnalités différentes. La fonction de portrait au néon ajoutera un filtre «onirique» en mettant l’accent sur les points de bokeh dans le fond. La fonction de portrait dynamique Bokeh mettra un arrière-plan flou donnant une « impression de vitesse ». La fonction Portrait AI Color conserve les couleurs du corps humain dans l’image tout en rendant les sondages en noir et blanc.

Donnez un nouveau look à vos portraits avec ces nouveaux filtres de # realme8Pro: 👉Neon Portrait 👉Dynamic Bokeh Portrait 👉AI Color Portrait Regardez le #realmeCameraInnovationEvent ici: https://t.co/MhgaMiPIWJ pic.twitter.com/mHlNZZ0Yen – realme (@realmemobiles) 2 mars 2021

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂