L’AFV rend hommage à l’animateur d’origine Bob Saget avec des hommages hebdomadaires

Le regretté Bob Saget sera présent sur AFV pour le reste de la saison en cours. Intitulé à l’origine Les vidéos domestiques les plus drôles d’Amérique, le programme a été diffusé pour la première fois en 1989 avec Saget comme hôte d’origine. Le comédien a passé de nombreuses années à présenter les vidéos personnelles les plus extravagantes des années précédant les médias sociaux et YouTube.

Lors de l’épisode d’AFV du 16 janvier, l’animateur actuel Alfonso Ribeiro a rendu hommage à Saget avec un segment spécial mettant en lumière certains de ses moments les plus drôles de l’émission. En revisitant la marque unique de comédie de Saget, les producteurs de l’émission ont réalisé que la vaste bibliothèque d’épisodes hébergés par Saget était un trésor, et la meilleure chose à faire était de continuer à diffuser davantage de ces segments chaque semaine.

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’avais oublié à quel point ses morceaux d’hôte étaient fantaisistes et fous – très physiques et très visuels », a déclaré le producteur Vin Di Bona, par Variety. « Dans un spectacle, il monte sur scène devant le public et dit ‘Je t’ai dit que c’était mon anniversaire ?’ Et le public lève la main avec des cadeaux emballés pour lui. C’est ce genre d’humour doux et fou que je veux que les jeunes générations voient de lui.

Di Bona a ajouté que la décision de diffuser un segment d’hommage hebdomadaire pour Saget a également été influencée par l’immense vague de soutien qui a été apportée au défunt comédien au cours des deux dernières semaines. Saget était connu pour être chaleureux et généreux envers tous ceux qu’il rencontrait, et d’innombrables hommages avaient été rendus par d’autres comédiens et acteurs ainsi que par des fans du monde entier. Avec AFV producteurs parcourant les images de Saget, ils ont vu «des éclairs des qualités que les amis et collègues de Saget ont le plus citées».

Bob Saget a également été rappelé par sa famille au complet





abc

La mort soudaine de Bob Saget touchera également sa Full house famille assez difficile. Il avait été décrit comme la « colle » qui les tenait toujours ensemble, et il est difficile pour chacun d’entre eux que Saget soit maintenant parti. John Stamos était depuis longtemps l’un des meilleurs amis de Saget et il a noté les difficultés qu’il avait eues à faire face à la perte.

« Je suis brisé », a déclaré Stamos sur Twitter. « Je suis dégoûté. Je suis complètement choqué. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement Bobby. »

« Bob était l’homme le plus aimant, le plus compatissant et le plus généreux », ont déclaré les jumelles Olsen dans un communiqué. « Nous sommes profondément attristés qu’il ne soit plus avec nous, mais sachez qu’il continuera d’être à nos côtés pour nous guider avec autant de grâce qu’il l’a toujours fait. Nous pensons à ses filles, sa femme et sa famille et lui adressons nos condoléances. »

Jodie Sweetin a écrit un long message d’hommage qui se terminait par: « Il a aussi fait de grands câlins. Je dirais toujours » tu es le meilleur père de télévision de tous les temps « . Et il l’était. Tu vas me manquer Bob. Je m’assurerai de dire une blague inappropriée à tes funérailles. En ton honneur. Je sais que tu aurais voulu ça. Mais tu étais censé être ici plus longtemps… Comme c’est impoli. Merci à tous pour l’amour. »

Il n’y en aura jamais d’autre comme Bob Saget. Grâce aux souvenirs et à l’amour durable qu’il a de ses amis, de sa famille et de ses fans, son héritage continuera de vivre. Repose en paix.





Spider-Man 4 aurait réuni Sam Raimi et Tobey Maguire chez Sony Une nouvelle rumeur prétend que Sony veut que Sam Raimi et Tobey Maguire reviennent pour Spider-Man 4 et continuent la franchise qu’ils ont commencée en 2002.

Lire la suite





A propos de l’auteur