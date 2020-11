Revenez à Google 1998 avec cette excellente extension Chrome et Firefox

Si vous êtes un amateur de vintage, vous devriez essayer cette extension pour Google Chrome.

Les temps passés ont toujours été meilleurs, comme beaucoup le disent. Un exemple clair est le nouveau Motorola RAZR qui ne semble pas avoir eu le même succès que le modèle d’origine. Mais aujourd’hui, nous n’allons pas parler de téléphones mobiles, mais de Google.

Google en tant qu’entreprise n’a rien à voir avec celle d’il y a des années, à commencer par son moteur de recherche. Le moteur de recherche Google est non seulement beaucoup plus minimaliste en termes de design, mais aussi beaucoup plus rapide et efficace lors de la recherche d’informations. Mais, Et si nous voulions ramener la recherche Google à partir de 1998?

Revenez dans le passé avec cette extension pour Google Chrome et Firefox

Il est possible que le moteur de recherche Google 2020 soit beaucoup plus efficace que celui de 1998 et avec un design beaucoup plus moderne, mais il est également vrai que le Google du passé était beaucoup plus facile à utiliser, avec moins d’options et plus simple.

Pour cette raison, comme nous le lisons dans Engadget, Markup a lancé une extension pour Google Chrome et Mozilla Firefox appelée Simple Search, qui téléporte l’utilisateur dans les années 90 en adaptant l’interface de recherche Google à ce moment.

Nous ne savons pas si cette apparence est meilleure que celle actuelle, mais ce qui est vrai c’est qu’il est assez curieux de voir. La technologie a évolué à pas de géant et se souvenir de ce que les outils que nous utilisons quotidiennement étaient comme il y a des années est toujours intéressant à voir.

Vous pouvez télécharger Simple Search à partir du lien suivant et le tester gratuitement dans vos navigateurs préférés.

