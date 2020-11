Fil de révision PS5: Évaluations internationales des tests, comment la PS5 se comporte-t-elle dans la presse spécialisée?

L’embargo sur cela PS5-Reviews est activé 6 novembre 2020 comme. La presse spécialisée internationale attend désormais des tests d’évaluation et ceux-ci sont très différenciés. Dans l’ensemble, les critiques parlent toutes un langage clair et sont assez positives, malgré un maigre line-up de nouvelle génération au lancement.

Surtout, le est loué Contrôleur de changement de jeu, le DualSense avec le déclenchement adaptatif et retour haptique, qui en tant que package complet devrait simplement représenter une mise à jour adéquate de la manette sans fil DualShock 4.

Nous inclurons les commentaires ici pour vous, afin que vous obteniez le meilleur aperçu possible des points de vue différenciés.

Comment se porte la PS5 à l’international?

La PS5 est la prochaine étape logique:

GameInformer: «La machine nouvelle génération de Sony offre une immersion profonde, une flexibilité d’utilisation et la vitesse de la lumière. […] Le tableau de bord intelligent est facile à utiliser et bien pensé. Cela montre ce qui est vraiment important. «

Le contrôleur DualSense est la star de la nouvelle console:

Le bord : «La PS5 est une étape importante et confiante dans la prochaine génération. […] La vraie star de la nouvelle console Sony est le contrôleur. Une fois entre vos mains, la prochaine génération est beaucoup plus évidente. «

: «La PS5 est une étape importante et confiante dans la prochaine génération. […] La vraie star de la nouvelle console Sony est le contrôleur. Une fois entre vos mains, la prochaine génération est beaucoup plus évidente. « IGN: «Si l’interface utilisateur bien conçue de la PS5 et les temps de chargement incroyablement rapides des jeux PS5 en font un plaisir à utiliser, c’est le contrôleur DualSense qui s’avère être le surprenant Haymaker [Anm. d. Redaktion: Schwinger im Kampfsport, der Gegner K. o. schlagen kann] prouve que je n’ai pas vu venir. En comparaison, les autres contrôleurs se sentent primitifs. «

La PS5 est futuriste et tournée vers l’avenir:

Le gardien: «L’énorme vaisseau spatial sous la forme d’une console est livré avec suffisamment de fonctionnalités phares – un SSD rapide et une résolution 4K, de sorte que le prix élevé semble justifié. […] C’est comme investir dans quelque chose de futuriste et de nouveau .. «

Les nouvelles fonctionnalités et activités du contrôleur dans le centre de contrôle de la PS5 sont une expérience qui doit encore s’affirmer:

GameSpot : «La PS5 ne peut pas survivre avec l’aide des jeux rétrocompatibles et toutes les consoles sont évaluées sur la qualité de la bibliothèque destinée à la génération. Au-delà de cela, les développeurs doivent prendre en charge certaines des meilleures fonctionnalités telles que les déclencheurs et activités adaptatifs. Sony a jeté les bases solides de la prochaine génération pour les développeurs qui doivent désormais s’en inspirer. »

: «La PS5 ne peut pas survivre avec l’aide des jeux rétrocompatibles et toutes les consoles sont évaluées sur la qualité de la bibliothèque destinée à la génération. Au-delà de cela, les développeurs doivent prendre en charge certaines des meilleures fonctionnalités telles que les déclencheurs et activités adaptatifs. Sony a jeté les bases solides de la prochaine génération pour les développeurs qui doivent désormais s’en inspirer. » Polygone: «J’espère que Sony publiera une variante de contrôleur plus petite ou me permettra d’utiliser mon DualShock 4 avec des jeux PS5. Bien que Sony ait besoin de conserver l’héritage de titres propriétaires puissants, il reste à voir si les activités et les cartes seront vraiment largement utilisées. Mais chaque console organise ses propres expériences. »

La gamme de lancement est maigre, mais la rétrocompatibilité PS4 en fait un package convivial pour les débutants:

Venturebeat : «La PS5 rend le jeu sur console à nouveau passionnant. C’est le meilleur départ jamais réalisé par une console Sony. «

: «La PS5 rend le jeu sur console à nouveau passionnant. C’est le meilleur départ jamais réalisé par une console Sony. « CNET: «Avez-vous besoin d’une PS5 aujourd’hui? Non. […] La gamme de jeux au lancement est petite et les plus grands noms sont un remake de Demon’s Souls et un add-on autonome au Spider-Man 2018, Spider-Man: Miles Morales. Ce dernier sera également disponible pour la PS4. […] Dès lors, je suis impressionné par le package PS5. Le design est audacieux, le nouveau contrôleur est un grand pas en avant, à la fois en termes d’ergonomie et de fonctionnalités, et le nouveau microphone intégré (et la webcam HD disponible séparément) attirera de nouveaux streamers sur Twitch et d’autres plates-formes. «

La PS5 n’est pas un remplacement du PC et devrait offrir une résolution de 1440p:

GameStar: «Un ajout fort, mais pas un remplacement pour un PC de jeu. […] Du point de vue d’un joueur sur PC, je trouve également dommage que la PS5 ne prenne pas en charge les résolutions 1440p. Je pense que souvent, ce serait un meilleur choix d’exécuter un titre dans cette résolution au lieu de 4K avec un FPS plus élevé et / ou plus stable. Ici, cependant, l’accent mis sur les téléviseurs contrarie la facture car ils ne reposent pas sur 1440p, mais sur Full HD (1080p) et 4K (2160p). «

Libération la PS5: La PS5 apparaîtra dans ce pays sur 19 novembre 2020, mais sera alors non offert dans les magasins de détail, mais uniquement disponible via le marché en ligne. Si vous n’avez pas été en mesure de précommander une PS5, vous devrez attendre le jour du lancement, puis vous rendre dans votre boutique en ligne préférée. Mais sinon, la console sera probablement en pénurie cette année. On ne sait pas combien de contingents seront distribués aux chaînes de vente au détail individuelles lors du lancement.

N’oubliez pas que vous ne pouvez tirer le meilleur parti de votre PS5 que si vous disposez d’un téléviseur correspondant offrant 4K, HDMI 2.1 et d’autres fonctionnalités. Pourquoi il n’est pas si facile de trouver un téléviseur PS5 approprié qui prend vraiment en charge toutes les fonctionnalités peut être trouvé ici:

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂