Lightyear provoque une confusion, qui pourrait se terminer par une déception

Alors que la simple énonciation des mots « Toy Story Spin-off » peut envoyer des signes de dollar dans les yeux des actionnaires de Disney Pixar, la sortie de la bande-annonce de Lightyear, le prochain spin-off de Buzz Lightyear a été rencontré juste autant de confusion que d’adoration. La première bande-annonce est rapidement devenue la deuxième plus grande sortie de bande-annonce de Pixar derrière Les Indestructibles 2, et avec 83 millions de vues au cours des 24 premières heures, elle a facilement dépassé les 77 millions de vues de la bande-annonce de Marvel’s Eternals.

Certaines personnes ont déjà remis en question le nouveau film en tant que spin-off de choix de la franchise Toy Story, car il ne joue pas instantanément au public principal de la série phare et à peu près toutes les autres ramifications réussies créées jusqu’à présent, et pour quoi ça vaut le coup, leur scepticisme pourrait s’avérer juste car bien qu’il soit destiné à faire de Disney un autre morceau de changement au box-office, il a été difficile d’expliquer exactement de quoi parle le film car il est bien plus « réel ».

Alors que Buzz l’Éclair a déjà un film dérivé dans Buzz l’Éclair de Space Command, cette fois-ci, le film ne parle pas d’un jouet, ni du personnage du jouet, ni de la série mettant en vedette le personnage du jouet. Dans Année-lumière, nous voyons « le vrai Buzz l’Éclair », ce jouet que Buzz l’Éclair croyait être de retour dans Toy Story en 1995. Cela ferait donc allusion à Buzz l’Éclair, le vrai et non le jouet, étant un vrai astronaute de l’espace qui fait quelque chose d’assez héroïque pour justifier que le jouet Buzz l’Éclair soit créé pour l’honorer. Sauf que dans la bande-annonce, il y a suffisamment de références à Toy Story autour de la technologie spatiale, des extraterrestres et de son ennemi juré / « Père » Empereur Zurg de Toy Story pour montrer que ce n’est probablement pas le cas non plus. Tu vois, et tu pensais que ça allait être compliqué.

En l’état, le réalisateur de Lightyear, Angus MacLane, a au moins un slogan qu’il peut faire glisser lorsqu’on lui demande d’expliquer en quoi consiste le film, qui se déroule comme ceci. « Qu’est-ce que le film Buzz l’Éclair Andy a vu avant de demander à sa mère la figurine articulée ? » Ce qui signifie maintenant que nous avons un film sur un personnage fictif, qui est ensuite transformé en une ligne de jouets. Enfin, nous arrivons à l’essentiel, et avec cela revenons à la question de savoir si nous avons vraiment besoin du film et si Pixar aurait peut-être mieux fait de donner à Woody son premier spin-off à la place, ce qui, si rien d’autre n’aurait été beaucoup moins ambigu à décrire s’ils avaient simplement réalisé une série complète ou un film du spectacle Woody’s Round-Up vu dans Toy Story 2, qui aurait eu plus de familiarité et aurait gardé les choses proches de l’univers principal de Toy Story.

Il se pourrait simplement que Woody’s Round-Up en tant que film ne semble pas aussi excitant qu’une aventure spatiale de Buzz l’Éclair, et il ne fait aucun doute que nous verrons probablement quelque chose basé sur l’émission d’origine de Woody dans le futur. Pour l’instant cependant, nous avons un film mettant en vedette un Buzz l’Éclair inconnu – car bien sûr, ce « vrai » Buzz n’a pas quatre films de développement de personnage derrière lui – dans un monde inconnu jonché d’œufs de Pâques pour ceux qui aiment ce genre de chose , mais qu’en est-il de tous ceux qui attendent un film Toy Story ? Potentiellement, il y aura beaucoup de gens déçus lorsque le film s’avérera être un film pour la plupart sans rapport, avec un tas de références visuelles à Toy Story, la plus importante étant son avance, collée dessus afin de le faire ressembler à un Film Toy Story.

D’après ce que nous savons maintenant, Lightyear est l’équivalent de Toy Story de Pixar de la plupart des dessins animés des années 80 – il vous oblige à vous mettre à la place d’un enfant comme Andy dans Toy Story, et imaginez, pendant que vous regardez, que vous êtes un enfant qui regarde un film qui vous donnera envie de courir chez vos parents et de leur demander le nouveau jouet qu’ils viennent de sortir en fonction de celui-ci. C’est une demande assez profonde pour un public primaire d’enfants et donc en tant que concept sera perdu dans la traduction. Au lieu de cela, il est plus probable que le public soit divisé entre ceux qui vont profiter d’une aventure de science-fiction animée mettant en vedette un héros qui ressemble, mais ne sonne pas, comme Buzz l’Éclair, et ceux qui attendent quelque chose d’un beaucoup plus de tonalité Toy Story qu’ils n’en auront.

