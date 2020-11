Mel Gibson parle de Fatman et de sa course sauvage en tant que père Noël dans des interviews exclusives avec des acteurs

Il y a un succès sur le père Noël dans la nouvelle comédie d’action étrange et sauvage Homme gros, qui ne ressemble à aucun autre film de vacances à venir ce Noël. Avec Mel Gibson et Walton Goggins, Homme gros arrive en salles ce vendredi 13 novembre. Il sera ensuite disponible à la demande et en numérique à partir du 24 novembre. Pour fêter cette sortie, nous avons rencontré les réalisateurs et plusieurs membres de la distribution, dont Mel Gibson, pour découvrir comment ce classique de Noël insensé et sûr est devenu fait.

Homme gros est écrit et réalisé par les frères Eshom Nelms et Ian Nelms, qui offrent une vision du Père Noël sans précédent. Mel Gibson joue Chris Cringle, qui essaie juste de se débrouiller et de survivre aux vacances. Il est rejoint par sa femme Mme Claus, jouée par Marianne Jean-Baptiste et une grange pleine d’elfes que le Père Noël a dû sous-traiter au gouvernement américain pour poursuivre ses opérations.

Dans cette comédie d’action sombre et cotée R, Chris Cringle doit sauver son entreprise en déclin. Il est contraint à un partenariat avec l’armée américaine. Pour aggraver les choses, Chris est enfermé dans une bataille d’esprit mortelle contre un assassin hautement qualifié (Walton Goggins), embauché par un jeune de 12 ans précoce après avoir reçu un morceau de charbon dans son bas. C’est la saison pour Fatman de se venger, dans la comédie d’action qui continue de donner.

Paulington James Christensen III s’est entretenu avec Eshom Nelms et Ian Nelms pour une conversation passionnante et énergique sur la réalisation de ces vacances à ne pas manquer. La star du film Mel Gibson, qui a été rejoint sur Zoom par sa co-star Chance Hurtsfield, qui joue le gamin sournois tirant pour le Père Noël, fait également écho à des informations sur les coulisses. Marianne Jean-Baptiste, qui joue Mme Claus, était également sur place pour un peu de joie des Fêtes et quelques mots sur une éventuelle suite.

En parlant avec Mel Gibson, il parle de la compétition avec Kurt Russell cette année pour le père Noël le plus dur à cuire de 2020, avec Russell dans Les chroniques de Noël 2 pour Netflix plus tard ce mois-ci également. Le hasard nous dévoile quelques secrets de tournage, et Marianne Jean-Baptiste laisse entendre qu’elle est soit le lapin de Pâques, soit la fée des dents dans une éventuelle suite. Les réalisateurs ont également apporté quelques antidotes amusants du plateau, discutant de leur distribution et de ce que c’était de se rendre compte soudainement qu’ils faisaient ce qui sera sûrement un classique culte de Noël pour les années à venir.

Homme gros jouera dans certaines salles de cinéma à travers le pays à partir de ce vendredi, ainsi que dans une poignée de cinémas Drive-In qui ne sont pas encore fermés en raison de la météo hivernale envahissante. Homme gros c’est très amusant. Et il est clair que les acteurs et l’équipe ont passé un bon moment à réaliser cette comédie d’action sombre.

