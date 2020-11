Jisoo de BLACKPINK est devenu compétitif … avant même le début d’un match

BLACKPINK joué récemment Champs de bataille de PlayerUnknown (PUBG) dans une émission de jeu «Fun Match». cependant, Jisoo est devenu compétitif avant même de commencer à jouer à PUBG.

Pour diviser les équipes, les membres de BLACKPINK ont dû participer à un concours de regards.

Dès que cela a été dit, Jisoo a déclaré qu’elle était désavantagée.

Jisoo a ensuite révélé que Rose et Jennie portaient des lentilles de contact et que les lentilles permettraient de garder les yeux ouverts plus longtemps.

Jisoo a alors commencé de façon hilarante qu’elle pouvait garder les yeux ouverts « pour toujours»Si elle portait des lentilles de contact.

Les membres ont ensuite procédé au concours de staring, avec Rosé et Lisa en premier. Les deux étaient assez compétitifs et ont même joué avec leurs tactiques.

Au final, Rosé a fini par gagner.

Jennie et Jisoo étaient les suivants, et Jennie a fini par gagner.

Voici la vidéo complète ci-dessous!