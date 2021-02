Rencontrez Poppy, la première femme à être nominée dans la catégorie métal aux Grammy Awards | 45S

Le nom de Poppy est peut-être l’un des plus inconnus qui soit, mais ces derniers jours, elle a beaucoup donné à parler pour sa nomination aux Grammy Awards dans la catégorie «Meilleure performance métal». Ce fait a été un casse-tête pour l’artiste qui est sortie pour répondre à ses détracteurs.

Mais qui est Poppy?

Poppy, de son vrai nom Moriah Rose Pereira, est une chanteuse originaire de Boston, Massachusetts, États-Unis. Son nom est dû à un surnom que lui a donné l’un de ses amis, qui l’a toujours présentée comme telle et c’est ainsi qu’elle est restée.

Sa carrière musicale est très enviable, puisque depuis 2017 il a sorti 3 albums studio. Son dernier travail, «I Desagree», sorti en 2020 est celui qui lui a valu d’être nominée aux Grammy Awards pour sa chanson «Bloodmoney».

Elle est ainsi devenue la première femme à être nominée pour un Grammy dans la catégorie « Meilleure performance métal ».

Cependant, beaucoup ont été ses détracteurs qui ont indiqué qu’il ne devrait pas être dans la nomination mentionnée car il y a une discussion si sa musique est pop ou métal. Il faut noter que Poppy a de nombreuses chansons correspondant au genre, mais « Bloodmoney » est quelque peu discutable.

Poppy n’a pas gardé le silence et en a parlé dans une interview avec Revolver Magazine.

«Je les ignore [los comentarios de sus detractores], mais quand ça me frappe de temps en temps. Nous sommes des artistes. Nous publions des choses en ligne, nous disons que nous ne lisons pas les commentaires, et généralement nous ne le faisons pas. Mais vous verrez certaines choses, et quand je vois ces certains commentaires ou quoi que ce soit, je dis: « Oh oui, j’adore ça. » J’aime le fait que ce que je fais vous fasse ressentir une émotion d’une manière aussi extrême, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Si vous me détestez, je l’aime autant que les gens qui m’aiment. C’est juste une partie différente de moi, mon âme. Mais si je peux lui faire ressentir une émotion aussi extrême, je suis d’accord », dit-il.

Poppy a brisé les préjugés et s’est avéré être un grand artiste. Nous espérons certainement qu’il réussira très bien dans sa carrière musicale. Il a beaucoup de potentiel.

On vous laisse avec l’une de ses chansons qui est un digne représentant du rock.