Comment les relations toxiques de la saga Twilight ont normalisé le toilettage des mineurs

Oups, les films de filles des années 2000 et 2010 l’ont encore fait. C’est vrai, il est temps de parler de « The Twilight Saga » et des relations toxiques décrites dans les cinq films basés sur les livres YA de Stephanie Meyer.

« The Twilight Saga » a mis en place une nouvelle résidence sur Netflix à partir du 16 juillet. Donc, si vous avez un abonnement de base au service de streaming, vous pouvez regarder Bella Swan tomber désespérément amoureuse d’Edward Cullen… et de Jacob Black… et elle-même… (mais seulement en tant que vampire ?)

Maintenant que la franchise est redevenue populaire, le premier livre – qui a été publié en 2005 – et ses successeurs font l’objet d’un nouvel examen.

Pour ma part, revoir la série me ramène toujours au jeune et impressionnable de 13 ans que j’étais la première fois. et ce que j’ai réalisé maintenant que je ne l’ai pas fait à l’époque, c’est que les leçons qu’ils enseignent peuvent être assez dangereuses.

Les relations toxiques décrites dans The Twilight Saga normalisent le toilettage des mineurs.

Quand je regarde les films maintenant, non seulement je grince des dents intérieurement, mais je panique, incapable de comprendre à quel point un contenu apprécié qui idéalise des styles relationnels aussi horribles et des comportements abusifs.

Pour ne citer que quelques problèmes alarmants : la codépendance, les problèmes de contrôle, la manipulation et la dépression. Sans parler des écarts d’âge inquiétants qui feraient sauter Chris Hansen de derrière une porte.

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg. Alors attachez-vous ou sautez par-dessus bord, car le Titanic est en train de couler.

Traits toxiques de la relation de Bella et Edward

Les protagonistes de la série nous ont peut-être semblé être des #RelationshipGoals une fois, mais ils n’étaient vraiment pas quelque chose à envier.

Edward a plus de 100 ans et quand ils se rencontrent, Bella est encore mineure.

Éliminons le gros. Oui, c’est un vampire et il est gelé à 18 ans. D’accord, il l’est, mais malgré cela, il a toujours plus d’un siècle.

Cela signifie qu’il a plus d’un siècle d’expérience de vie, tandis que Bella – qui n’a pas 18 ans avant le deuxième livre – en a moins de 20 ans.

Bella n’est pas sur un pied d’égalité avec Edward. Elle n’a pas l’expérience de la vie ou l’intelligence émotionnelle qu’il a. Il en profite et la manipule avec aisance tout au long de la série.

Bien sûr, Bella l’aime et Edward l’aime, mais comme le dit Ronnie Ann Ryan, Coach Love and Cosmic, « L’idée que » le cœur veut ce que le cœur veut » n’est pas nouvelle, mais ce n’est certainement pas sain. »

Vous avez donc ici une jeune femme qui n’est même pas encore adulte, avec moins d’expérience de la vie et de connaissances ou de contrôle sur ses émotions, manipulée par un homme plus âgé.

Cela ne se passerait pas bien aujourd’hui, alors pourquoi tout le monde l’a-t-il ignoré alors ?

Bella doit complètement changer qui elle est pour être avec Edward.

Vous pouvez argumenter autant que vous voulez que c’était la décision de Bella de devenir un vampire, mais qui a mis l’idée dans sa tête ? Serait-ce son petit ami vampire qui ne vieillira jamais en vieillissant ?

Edward a continué à dire: « Je ne veux pas te changer », tout en ne fournissant aucun moyen pour que leur relation progresse sans qu’elle devienne un vampire.

Il a expliqué assez clairement dans « New Moon » – quand lui et toute sa famille ont fantôme Bella après que Jasper Cullen l’ait presque attaquée – qu’être humaine n’était pas propice à la poursuite de leur relation.

Ce qu’il aurait dû faire, c’était de rester à l’écart d’une jeune adolescente avec qui il n’avait rien à faire. Il a plus d’un siècle de connaissances sur les relations homme/vampire, il doit donc savoir comment cela se serait terminé.

Il n’est pas stupide, comme le soulignent ses professeurs de lycée.

Edward contrôle sérieusement Bella.

Edward est caractérisé comme étant ce mystérieux bad boy qui attend la fille unique qui viendra l’apprivoiser. Il est également caractérisé comme étant bien… parfait. Il cherche quelqu’un qui est à son « niveau ».

Quand ils commencent une « relation » ou peu importe comment vous l’appelez, Edward montre un comportement typique de petit-ami contrôlant. Par exemple, il essaie de contrôler qui Bella voit et avec qui elle est amie.

Avez-vous déjà remarqué à quel point plus nous entrons dans les livres / films, moins elle passe du temps avec ce groupe d’amis qu’elle s’est fait dans le premier livre ? Ou ses futurs amis loups-garous ? Ouais, ils n’approuvent pas Edward, alors il essaie de culpabiliser Bella de ne pas les voir !

Est-ce que quelqu’un d’autre voit Edward l’isoler de quoi que ce soit en dehors du clan Cullen ?

Ensuite, il y a la tension toujours présente d’Edward qui ne veut pas de Bella autour de Jacob, qui était son ami d’enfance.

Edward s’est présenté dans sa voiture pour l’arrêter quand elle a essayé d’aller voir Jacob dans « Eclipse » parce qu’elle « franchirait la ligne », et quand elle était dans sa chambre pour voir ce qui n’allait pas avec Jacob, Edward a également essayé de l’empêcher d’y aller.

Drapeaux rouges, mesdames !

Edward et Bella font preuve de codépendance.

Edward isole Bella dans ce qui devient une relation de codépendance.

Que pensait-il qu’il se passerait quand/s’ils tombaient amoureux, ou que Bella se réveillait et le quittait ? Elle n’aurait pas d’amis vers qui s’appuyer ; elle serait seule. Vous pouvez affirmer qu’elle avait son père, mais ce n’était pas une relation étroite qu’elle partageait avec lui.

Cela m’amène à la dépression et à la tentative de suicide qui ont suivi leur rupture inévitable. Entrez « New Moon » et un papier découpé qui pousse la famille Cullen dans une frénésie alimentaire.

Edward décide de quitter Bella parce que son mode de vie est dangereux pour elle, mais il le fait d’une manière horriblement inconsidérée.

(Note latérale : il la conduit dans les bois. la jette, puis la laisse sangloter. Il ne penserait pas qu’elle ne sait peut-être pas comment sortir des bois ?! C’est égoïste.)

Edward a fait de lui-même et de sa famille son monde entier puis les a arrachés, laissant Bella ramasser les morceaux de sa vie. Cela plonge Bella dans une profonde dépression sombre.

Dans les films, la dépression de Bella est romancée avec une belle ballade déchirante jouée alors que la caméra l’entoure, assise sur une chaise et regardant par la fenêtre en regardant les saisons passer. Cela fait que la dépression de Bella semble glamour et romantique, comme « comme elle est si douce pour ce gars qu’elle doit l’avoir vraiment aimé ».

Le film donne également à Edward l’impression d’être la clé de voûte de Bella, ce que personne ne devrait jamais être pour une autre personne.

De plus, alors que les deux étaient séparés, la seule façon pour Bella de « voir » Edward était quand elle se mettait en danger. Cela conduit à sa tentative de suicide. Quand Edward pense que Bella est morte, il tire un Roméo et Juliette et se rend chez les Voltori – les dirigeants du monde des vampires – pour leur demander de le tuer.

Avec ce scénario, « Twilight » enseigne à son public que sans cette relation, les deux préféreraient mourir. C’est la codépendance à son meilleur, ce que nous ne devrions en aucun cas idolâtrer.

Ryan dit: « Souvent, des personnages comme ceux-ci deviennent des modèles, et les jeunes adultes finissent par être suffisamment influencés pour croire que c’est ainsi que l’amour fonctionne et que rien d’extraordinaire. »

C’est le contenu qui s’adresse aux jeunes de 13 ans déjà sujets à la dépression et, malheureusement, au suicide.

Edward traque littéralement Bella.

Parlons du fait qu’Edward n’a aucun respect pour les limites. Le gars a littéralement traqué Bella tout au long des livres. Il savait où elle était quand elle allait faire du shopping avec ses amis. Il se montrait toujours après qu’elle traînait avec Jacob.

Mais le vrai truc que je veux souligner (c’est absolument ridicule et je n’ai personnellement aucune idée de pourquoi Bella n’a pas paniqué) est qu’il s’est faufilé dans sa chambre et l’a regardée dormir la nuit.

Relisez cela.

Je veux dire, ce n’est pas bien. Et c’était romancé du genre : « Il la protège tellement. » Non!

Traits toxiques de la relation de Bella et Jacob

Beaucoup peuvent dire que Jacob était le meilleur des deux, mais ce n’est pas tout à fait correct. Ils étaient tous les deux des options horribles.

Jacob dit à Bella qu’il souhaite qu’elle soit morte.

Jacob a dit à Bella qu’il préférait qu’elle soit morte plutôt que d’être avec Edward. Comment n’avons-nous pas été en colère contre ça ?

Il aurait pu au moins dire qu’il préférait qu’elle soit avec un autre gars plutôt que lui, mais non, il a dit mort. Genre, allez à vos funérailles mortes.

On ne dit pas ça à un adolescent qui est déprimé et qui a des pensées suicidaires. Allez, Jacob. Faire mieux.

Jacob a également manipulé Bella.

Le choix de manipulation de Jacob était les ultimatums et les bombardements d’amour.

Tu te souviens dans « Eclipse » quand il a dit à Bella qu’elle l’aimait, elle ne voulait tout simplement pas l’admettre ? Ouais, c’était bizarre.

Jacob a donné à Bella plusieurs ultimatums – comme « moi ou lui » et « notre amitié ou nos vampires ».

La réalité est que les ultimatums sont un jeu de pouvoir où une personne manipule l’autre. Vous enchaînez avec un bombardement amoureux et vous obtenez une situation où Jacob forçait essentiellement Bella à prendre une décision alors qu’elle n’était pas prête à en prendre une.

Ce n’est pas du tout la meilleure façon de communiquer vos émotions ou vos sentiments.

Jacob imprime sur Renesmée quand elle est un nouveau-né.

Ouais, je suis toujours préoccupé par la façon dont nous allions tous bien avec un adulte adulte s’imprimant sur un bébé qui n’avait même pas une heure.

Jacob s’imprime sur bébé Renesmée – l’enfant de la fille qu’il aime et son ennemi juré – et dit : « C’est cool, je vais juste attendre qu’elle soit plus grande.

L’auteur l’a même fait grandir très vite pour nous aider à nous en sortir. Mais l’écart d’âge est important et pas du tout correct.

Ensuite, ils ont fait de Jacob une figure de frère pour elle, mais en laissant entendre qu’ils deviendraient amants plus tard… étranges et inappropriés sont les mots qui viennent à l’esprit ici.

« The Twilight Saga » n’est tout simplement pas approprié pour son public « jeune adulte ».

Il y a des jeunes de 12 à 15 ans qui lisent ce contenu, regardent ce contenu et s’imaginent dans ce contenu.

La coach de vie Keya Murthy a déclaré: «Les films populaires comme ‘Twilight’ normalisent pour une jeune fille d’être amoureuse d’une personne dangereuse dont la version extrême est celle d’un vampire. Il est également normal que les bons jeunes garçons et les hommes deviennent des voyous et jouent le mauvais garçon pour obtenir la fille qu’ils désirent. »

Twilight » n’est qu’un des nombreux livres et films qui choisissent de dépeindre ce type de relation parce que le drame se vend.

« Ils idéalisent les relations toxiques et font des relations malsaines la majorité des émissions de télévision, car les relations saines ne créent pas de drame et n’auront donc pas de téléspectateurs », explique la conseillère et thérapeute Lisa Robinowitz.

Mais le fait important que Robinowitz souligne est que ces émissions, livres et films n’expliquent presque jamais explicitement que ces relations sont toxiques pour leur public, donc « les gens grandissent avec une fausse perception de ce à quoi devrait ressembler » l’amour » ou une relation « . Robinowitz ajoute.

« The Twilight Saga » est une franchise dangereuse qui enseigne des leçons qui nous sont préjudiciables, notamment au public ciblé des jeunes filles.

La seule différence est que nous sommes maintenant assez vieux pour les reconnaître, mais les 13 ans d’aujourd’hui ne le feront probablement pas.

Deauna Nunes est une rédactrice adjointe qui couvre la culture pop, l’actualité et le divertissement pour YourTango et a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter et Instagram.