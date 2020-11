Sony promet plus d’inventaire PlayStation 5 aux détaillants en raison d’une demande «  sans précédent  »

Tendance FP30 nov.2020 16:14:58 IST

Sony a été témoin de son «plus grand lancement de console jamais réalisé» grâce à la vente de sa dernière PlayStation 5 de nouvelle génération, selon la firme. Il existe également une demande «sans précédent» pour les consoles, ce qui a incité Sony à ajouter davantage de PS 5 pour les détaillants avant la fin de l’année. La société a récemment utilisé son compte Twitter officiel pour faire cette annonce. Dans un tweet, la firme a déclaré: «Nous souhaitons remercier les joueurs du monde entier d’avoir fait de la PS5 notre plus grand lancement de console jamais lancé». La firme, cependant, n’a révélé aucun chiffre.

Citant la demande comme «sans précédent», la société a confirmé que «davantage de stocks de PS5 arriveront aux détaillants avant la fin de l’année». Sony a exhorté les joueurs à rechercher les consoles en restant en contact avec leurs détaillants locaux.

Cela vient après que Sony a publié la PS 5 sur certains marchés le 12 novembre, suivi d’un déploiement mondial le 19 novembre. Alors que de nombreuses régions d’Asie ont été incluses dans la version mondiale, Sony n’a pas encore confirmé la date de lancement officielle des consoles en Inde. Plus tôt c’était prévu que Sony sortira la console sur le marché indien le 19 novembre.

Cependant, il est préférable pour les joueurs en Inde d’attendre la sortie officielle de l’Inde que d’acheter les consoles sur les marchés étrangers et de les importer. En effet, l’entreprise a confirmé que le les consoles PS 5 importées ne porteront pas la carte de garantie officielle Sony Inde et par conséquent aucun travail de réparation et de remplacement ne sera possible sur les produits importés par les magasins Sony du pays.

Ceci est également conforme à la politique de Sony lors de son lancement sur PS 3 et PS 4. Le prix des consoles en Inde est cependant sorti. Sony vendra la console à Rs 49 990. En revanche, la Sony PlayStation 5 Digital Edition a été annoncée à Rs 39 990.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂