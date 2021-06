Rencontrez l’actrice qui joue Lady Loki

Dame Loki a fait ses débuts dans le Univers cinématographique Marvel Et il l’a fait en grand. Cela s’est avéré plus trompeur que le titre de l’émission et a même réussi à cerner une attaque bien planifiée contre le TVA et la ligne naturelle du temps, provoquant un véritable chaos dans l’univers. Le tout pour s’échapper par un portail, suivi du Loki que nous connaissons tous. Qui joue ce mystérieux personnage ?

Celui choisi pour incarner le méchant de la série Disney+ c’est Sophie de Martino, actrice britannique d’origine italienne née à Nottingham le 15 novembre 1983. Elle a étudié les arts à l’Université de Salford.

Rencontrez Sophia Di Martino







Au début des années 2000, basée à Londres, l’interprète commence à travailler dans le cinéma, le théâtre et la télévision. Avait de petites participations dans Holby City, médecins et New Street Law. Il a réalisé une performance importante dans Le Royal aujourd’hui. La renommée dans son pays lui viendrait grâce au rôle de Polly Emmerson dans le drame médical Victime.

Déjà en 2014, l’actrice a obtenu un autre rôle transcendant dans la série Club des 4 heures. Deux ans plus tard, il obtiendra un rôle de premier plan dans Fleurs. Puis il attira l’attention de merveille qu’il cherchait une actrice pour donner vie à un personnage clé d’une de ses prochaines séries sur Disney+.

Voilà comment Sophie de Martino arrivé a MCU personnifier le méchant Dame Loki, qui aura sûrement beaucoup plus d’action que ce que nous avons vu dans l’épisode deux de la série Loki. L’image du personnage saluant le Dieu de la tromperie après avoir fait des ravages dans la chronologie. Quelle sera la prochaine pièce de Dame Loki? Sophie de Martino il a fait un excellent travail à ses débuts.

