Ghostbusters Ultimate Collection Box Set pour inclure la version numérique du redémarrage de 2016

Peut-être que Paul Feig dormira un peu plus facilement ce soir sachant que son redémarrage ne sera pas exclu du Collection ultime de chasseurs de fantômes coffret. Récemment, il a été annoncé qu’un nouveau coffret arriverait en février avec chasseurs de fantômes, Chasseurs de fantômes II, et même le dernier film, Chasseurs de fantômes : l’au-delà. Feig était mécontent que le redémarrage de 2016, surnommé rétroactivement Ghostbusters : répondez à l’appel, a apparemment été omis, et il a laissé Sony en entendre parler sur Twitter.

« Euh… Sony Pictures, je sais que ce doit être une erreur », a écrit Feig. « Nous avons beaucoup de fans et Bill, Dan et Ernie y étaient et il a remporté le Kids Choice Award du meilleur long métrage l’année de sa sortie. Donc, je suppose que c’était juste un oubli ? »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Il s’avère que le redémarrage de 2016 ne sera pas en reste Collection ultime de chasseurs de fantômes. L’ensemble de 8 disques comprend les deux films originaux ainsi que Vie après la mort 4K Ultra HD & Blu-ray et deux disques de fonctionnalités spéciales. Selon le communiqué de presse, cela comprend « plus de 20 heures de coulisses rares et de joyaux d’archives à voir absolument, y compris l’aperçu complet du film original et bien plus encore! » Le coffret est présenté dans un emballage de collection « piège à fantômes » avec des lumières, et comprend une réimpression complète de 220 pages du livre rare de 1985 « Making GHOSTBUSTERS ».

Il est mentionné avec désinvolture dans le communiqué de presse que le coffret » comprend également des versions numériques de chasseurs de fantômes, Chasseurs de fantômes II, Ghostbusters : répondez à l’appel, et Chasseurs de fantômes : l’au-delà. » Cela signifie que pendant que Répond à l’appel n’a pas son propre disque dans l’ensemble, il est toujours livré avec le Collection ultime de chasseurs de fantômes, mais en version numérique. Dans tous les cas, cela permettra aux fans de regarder tous les films de la série s’ils obtiennent le coffret, même si le redémarrage de 2016 comporte une histoire autonome sans lien avec les trois autres films.

Selon Ghostbusters News, l’inclusion de Ghostbusters : répondez à l’appel n’est pas directement lié au tweet de Paul Feig. Apparemment, le plan était de toujours inclure les quatre films sous forme numérique, et cette information n’avait tout simplement pas été transmise à Feig. Maintenant que les fonctionnalités spéciales de l’ensemble ont été révélées, qui comprend la version numérique de Répond à l’appel, tout semble être correct avec la situation. Sauf, bien sûr, pour les collectionneurs qui espéraient obtenir un autre disque avec le film 2016 accompagné de ses propres bonus.

le Collection ultime de chasseurs de fantômes sera disponible à l’achat sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 1er février 2022. Si vous cherchez simplement à découvrir le nouveau film, Chasseurs de fantômes : l’au-delà sera également disponible sur les mêmes formats ce jour-là. Le nouveau film a été largement salué par les fans, beaucoup le considérant comme la suite héritée qu’ils attendaient depuis longtemps. Ernie Hudson a émis l’hypothèse que l’une des principales raisons pour lesquelles les fans ont été durs avec le film de 2016 est qu’il se déroule dans un univers autonome sans véritable lien avec les films précédents. Toutefois, Répond à l’appel a toujours ses propres adeptes, il est donc bon de voir son inclusion sous une forme ou une autre.





Norman Reedus alors que les rumeurs de Ghost Rider remontent Les fans demandent à Norman Reedus de jouer Ghost Rider et l’acteur soutient le mouvement social pour que cela se produise.

Lire la suite





A propos de l’auteur