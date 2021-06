Salt and Sacrifice partage 10 minutes de gameplay brutal

L’annonce de Salt and Sacrifice est peut-être passée inaperçue lors de l’agitation de l’E3 2021, mais maintenant que la poussière est retombée, il est temps de se plonger dans ce qui fait vibrer la suite de Salt and Sanctuary. Pour ceux qui l’ont manqué, le suivi sera lancé sur PlayStation 5 et PS4 au premier trimestre 2022 pour 19,99 €. Et pour que tout le monde sache à quoi s’attendre, Ska Studios a sorti près de 10 minutes de gameplay.

Les images détaillent la classe Paladin en route pour chasser un pyromancien. La coopération locale et en ligne revient dans la suite, vous permettant même de rejoindre des factions multijoueurs telles que Dawnlight Order et Shroud Alliance. James Silva, fondateur de Ska Studios, a déclaré : « Voir les aspects multijoueurs de Salt and Sacrifice prendre vie a été vraiment cool. Il y a tellement de choses intéressantes que nous pouvons faire avec les objectifs de nos différentes factions dans ce monde périlleux ravagé par les Mages. » Le jeu semble toujours conserver cette nature dure mais juste, associée à une action 2D et à des combats de boss à gogo.

