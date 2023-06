"Ma musique n’est pas pour les enfants": Le poids plume fait face aux parents

Eole Casque jet enfant Rock Girl & Boy

Ce casque jet enfant est également compatible pour protéger les enfants à vélo ou à trottinette. Ce casque enfant s'adresse aux plus jeunes : son design et son poids plume (750 gr) sauront vous convaincre ! Ce casque jet enfant dispose d'une visière de type aviateur pour un style rétro et des lignes arrondies. Que ce soit pour les filles avec le ROCK GIRL et son coloris rose flashy, très girly ! Ou pour les garçons avec son coloris bleu flashy, impossible de passer inaperçu avec ce casque jet enfant ! Côté sécurité, ce casque jet pour enfant est homologué ECE R 22.05 et est doté d'une coque en ABS afin de protéger les petites têtes de nos amateurs de moto. Une boucle micrométrique assurera un bon maintien du casque. Pratique, ce casque est très léger et donc idéal pour un enfant. Côté confort, le ROCK GIRL et le ROCK BOY sont équipés d'une mousse en polyester marron clair qui assure un maintien agréable. Leurs 8 extracteurs d'air permettent de limiter la formation de buée et apportent un côté esthétique d'inspiration rétro au casque enfant. Côté taille ce casque jet existe de la taille S à L. Pensez à bien prendre le tour de tête de votre enfant et vous référez à notre guide des tailles afin qu'il puisse s'approprier le casque beaucoup plus facilement. Rassurez-vous si ce casque de scooter ne convient pas vous pouvez nous le retourner sans frais. Les casques jet enfant ROCK GIRL et ROCK BOY sont livrés avec une housse de protection et des autocollants réfléchissants obligatoires. N'oubliez pas les gants enfant qui sont obligatoires même pour le passager ;)